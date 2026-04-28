母愛照亮15名寄養童 寄養媽媽柯玉放獲選屏東縣模範母親

寄養媽媽柯玉放獲選屏東縣模範母親。（屏東家扶提供）

70歲的柯玉放媽媽，投入屏東家扶寄養服務長達18年，與已故丈夫許增鋁先生共同照顧15位寄養童，為寄養童築起一個安心停靠的家。今年她獲選為屏東縣模範母親，將於5月2日接受表揚。

從公職退休的柯玉放與先生走進寄養家庭的世界，用時間與耐心，慢慢成為孩子最依賴的人，看似平凡的日常，卻最深刻，一餐飯、一段散步、一句關心的叮嚀，都是寄養童重新感受「被愛」的開始，先生辭世後，柯玉放沒有停下腳步，反而更加堅定地延續兩人共同的信念，她說只要還有力氣，就想多照顧一個孩子。

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她說，真正全心陪伴孩子後，才深刻感受到「當媽媽」的意義。她依孩子不同的需要調整照顧方式，為嬰幼兒打造安全的探索環境，也陪伴內向退縮的孩子慢慢走向人群。她牽著孩子的手，一步一步，走進世界，也走向未來。

柯玉放說，擔任寄養家庭是學會愛與放手。當孩子即將結案或出養，她忍著不捨，笑著祝福，陪孩子走向新的家庭，寄養從來不只是照顧，而是一場場用心守護的生命相遇，沒有血緣，卻深深相連；終將分離，卻從未真正離開。

柯玉放呼籲更多有愛且較年輕的家庭加入寄養家庭行列，讓生命最脆弱時刻的孩子，有一雙溫柔而堅定的手，默默接住他們，成為社會最溫暖的光。

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