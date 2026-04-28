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    首頁 > 生活

    美國花生零關稅輸台 劉建國：絕不能傷害到農民

    2026/04/28 19:19 記者黃淑莉／雲林報導
    針對美國花生進口問題，立委劉建國（左二）3月2日邀請農業部長陳駿季（右二）、農糧署長姚士源到雲林與農民座談。（劉建國服務處提供）

    針對美國花生進口問題，立委劉建國（左二）3月2日邀請農業部長陳駿季（右二）、農糧署長姚士源到雲林與農民座談。（劉建國服務處提供）

    美國花生未來將零關稅輸入，屆時價格僅國產3成，在花生大縣雲林引起討論，憂心衝擊本土花生價格，民進黨立委劉建國表示，在年前得知消息即要求行政院及農業部要提出因應措施，絕對不能傷害到農民，農業部已規劃濕莢交易制度、設立自動化聯合乾燥中心等措施，確保國內花生產業穩定發展。

    劉建國指出，針對美國花生進口問題，3月2日即邀請農業部長陳駿季與農糧署長姚士源到雲林，與在地花生合作社及花生農座談，當時陳部長就強調政府會全面支持花生產業，協助升級。

    劉建國說，在產業升級方面，農業部由政府投入資源，協助建構現代化乾燥場域，並補助收購業者冷藏設施與乾燥設備；同時推動機械化烘乾，確保乾燥量能穩定，讓農民不再受限於人力與曬場條件，進一步擴大栽培規模。此外，也將補助前端冷鏈設備，全力協助花生農提升品質。

    劉建國表示，另台美關稅談判完成後，賴清德總統第一時間宣布設立300億元農業基金，作為台灣農業最強後盾，不會出現「沒有政策引導」的情況，花生產業已有完整配套，農業部也已提前做好準備。

    劉建國強調，美國花生進口量本來就非常有限，且多為加工用去殼花生，與台灣以帶殼花生為主的消費型態不同。再加上國產花生品種優良、風味佳、新鮮度高，國產花生市佔率高達75%，仍是國人選購的首選。

    針對美國花生進口問題，立委劉建國（右三）3月2日邀請農業部長陳駿季（左三）、農糧署長姚士源到雲林與農民座談。（劉建國服務處提供）

    針對美國花生進口問題，立委劉建國（右三）3月2日邀請農業部長陳駿季（左三）、農糧署長姚士源到雲林與農民座談。（劉建國服務處提供）

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