明華園總團來基隆！歌仔戲+音樂劇演出《情人哏裡出西施》

全民大劇團攜手明華園戲劇總團，5月16日在基隆演出《情人哏裡出西施》。圖右至左為陳昭婷、卓文萱、基市文觀局長江亭玫、基市副市長邱佩琳、孫翠鳳、林俊逸、謝念祖。（記者俞肇福攝）

2026年適逢西班牙航行至基隆400年的歷史節點，基隆市政府邀請全民大劇團攜手明華園戲劇總團，將於5月16日14時30分於基隆表演藝術中心演出跨界華麗古裝宮廷大戲《情人哏裡出西施》；基隆市副市長邱佩琳表示，希望透過藝術回望過去、對話未來，以當代表演形式為流動與多元的城市，注入嶄新的文化想像。

邱佩琳表示，能邀請明華園與全民大劇團來到基隆演出，深感榮幸。本劇不僅是巡演的重要一站，更是「流動的港口・世界的基隆」系列節目，透過劇場藝術回應城市多元歷史脈絡，融合傳統戲曲與西方音樂劇元素。市府以文化為媒介，邀請觀眾走入劇場，在流動之中看見身分、記憶與故事的交織，開啟屬於當代的文化對話。

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《情人哏裡出西施》為全民大劇團廣受好評之古裝音樂劇，今年北部唯一加演場選在基隆，並進一步結合台灣傳統歌仔戲，打造少見的跨劇種舞台創作。本次演出不僅是該劇團首度登上基隆舞台，同時也是明華園戲劇總團睽違10年再度回到基隆演出。劇情改編自吳越春秋，描繪越王勾踐與吳王夫差之間的權力角力與愛恨糾葛，並翻轉歷史敘事，在幽默與戲劇張力交織中，引領觀眾重新思考歷史與人性。

本劇卡司陣容堅強，集結孫翠鳳、王傳一、卓文萱、陳昭婷、林俊逸、周明宇、呂紹齊、林斌及郭文頤等實力演員同台演出。其中孫翠鳳與陳昭婷母女檔，從熟悉的歌仔戲領域跨足音樂劇舞台，展現跨越劇種語言的嶄新火花。創作團隊於排練過程中持續調整與磨合，力求在音樂劇與歌仔戲不同表演語彙之間，達到最精準的融合。

《情人哏裡出西施》將於5月16日14時30分在基隆表演藝術中心演藝廳登場。本次演出特別提供基隆市民專屬75折優惠，並推出團體購票最低7折優惠，歡迎民眾進場觀賞。詳細售票資訊請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

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