台南西拉雅森活節5/1連假續攤 波力、毛孩、草原音樂會接棒嗨

小朋友喜愛的《救援小英雄波力》也將現身西拉雅森活節。（西拉雅風管處提供）

「2026西拉雅森活節」首週活動熱氣球嘉年華，雖然遇到鋒面影響，仍吸引大批民眾參與，第2週活動將於五一勞動節連假登場，毛孩運動會、波力見面會、草原音樂祭接棒，與民眾歡度假期。

西拉雅森活節為西拉雅國家風景區管理處每年春季4、5月的重要觀光年曆主軸活動，並入選2026-2027「台灣觀光雙年曆」全國級活動。5月1日推出毛孩運動會，當天下午3時起即有特色市集，除有美食攤位，還規劃「毛孩市集」，讓飼主除了可以品嚐美食，也能為毛孩挑選零食或好物。下午3時30分起分2場次開放現場報名，讓毛孩可在草地上盡情奔跑，下午5時30分毛孩變裝走秀，更將萌翻全場。

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同日下午4時，受到小朋友喜愛的動畫《救援小英雄波力》，主角波力與安寶將現身，攜手交通部觀光署喔熊組長及西拉雅灰熊熊一起帶動跳。晚上6時30分還有觀星活動，由南瀛天文館志工帶領民眾一起在遼闊的草原仰望星空。

5月2、3日為「草原音樂祭」，2日將由「樂團祭」領軍，邀請白頻率、步行者、機踏車樂團及芒果醬等人氣樂團將輪番登台演出；3日則以「台語YA!為」主題，多位選秀出身的台語歌手包括余凱揚、林喬安、許志豪、翁鈺鈞及陳孟賢等，將接力上陣。

另外還有闖關活動，只要加入西拉雅管理處FB並完成打卡上傳，且於市集消費，即有機會抽中住宿券等禮物。活動現場也鼓勵民眾自備環保餐具，凡於市集消費即可享有5元折扣優惠。

西拉雅森活節毛孩運動會，5月1日登場，將有萌寵變裝走秀。（西拉雅風管處提供）

西拉雅森活節將於5月1日推出毛孩運動會。（西拉雅風管處提供）

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