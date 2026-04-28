基隆捐血表揚 邱佩琳：感恩捐血英雄無畏布施

「114年度基隆地區捐血績優表揚大會」今天（28日）登場；基隆市副市長邱佩琳（中）感謝捐血英雄無畏布施。（基隆市政府提供）

基隆市政府今天（28日）攜手台灣血液基金會及台北捐血中心，於基隆舉辦「114年度基隆地區捐血績優表揚大會」；基隆市副市長邱佩琳說，社會上常見的善心人士捐錢、捐物資，但相較於捐款行善，捐血是從自身付出，更顯珍貴，是一種難能可貴的無畏布施。她要謝謝接受表揚的個人和團體，為社會樹立典範。

邱佩琳於表揚大會上，逐一頒發個人獎項外，也表揚「績優團體獎」給基隆市第二信用合作社；同時，今年特別增設「特殊貢獻獎」，頒予國際獅子會300A5區及國際佛光會中華總會基隆分會，肯定其長年號召民眾捐血、提供後勤支援的積極作為。

請繼續往下閱讀...

邱佩琳說，全台每日約需6000袋血液，而基隆平均每日可穩定提供約100袋，據統計，基隆市捐血人數已逾千人，其中累計捐血超過100次者多達735人。她指出，相較於一般捐款行善，捐血是從自身付出，更顯珍貴，是一種難能可貴的無畏布施。

邱佩琳說，「1袋血可以幫助3個人，這是非常不容易的事。」她向現場80位受獎代表致上最高敬意，是這些捐血英雄才是社會最重要的力量。她也感謝捐血中心首次在基隆舉辦專場表揚，象徵基隆在全台愛心網絡中從未缺席。

台灣血液基金會執行長王宗曦指出，穩定的血液來源是醫療體系運作的基石。本次表揚不僅肯定捐血者的無私奉獻，也希望藉由感人事蹟，鼓勵更多健康民眾養成定期捐血的習慣，共同守護生命。

「114年度基隆地區捐血績優表揚大會」今天（28日）登場；基隆市副市長邱佩琳（中）感謝捐血英雄無畏布施。（基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法