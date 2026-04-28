腸病毒疫情升溫！疾管署: 6月恐進入流行期

疾管署。（資料照）

隨著氣溫升高與群聚活動增加，腸病毒疫情升溫，國內病例持續增加，今年已出現4例重症，其中1例死亡，疾管署預估6月進入流行期。而越南疫情仍嚴峻，腸病毒71型（EV71）占比過半。專家提醒加強手部衛生與環境消毒，家長須留意幼童症狀，防範重症風險。

國際疫情方面，越南腸病毒疫情嚴峻，疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年截至4月中旬已累計超過2萬6000例，高於去年同期，其中胡志明市有56%病例為腸病毒71型感染，屬較易引發重症的型別。中國疫情雖較先前下降，但整體病例數仍高於近2年同期；至於香港、日本、韓國、泰國與新加坡，目前疫情則處相對低點。

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回到國內，腸病毒疫情呈上升趨勢。上週門急診就診達3971人次，較前一週3574人次增加11.1%。實驗室監測顯示，目前社區流行以克沙奇A6型為主，其次為克沙奇A4型。今年累計已出現4例腸病毒感染併發重症個案，分別為腸病毒D68型2例，以及克沙奇A4型與A16型各1例，其中1例感染克沙奇A4型不幸死亡，顯示疫情仍具重症風險。

疾管署副署長曾淑慧提醒，腸病毒傳染力強，主要透過飛沫及接觸傳播，嬰幼兒為高風險族群。家長應特別留意孩童是否出現發燒、口腔潰瘍、手腳紅疹等症狀，若出現嗜睡、持續嘔吐或肢體無力等警訊，應立即就醫。

在預防方面，落實手部衛生仍是關鍵。建議民眾勤洗手、保持環境清潔，並避免出入人潮擁擠場所；托嬰中心與幼兒園也應加強消毒與健康監測，以降低群聚感染風險。

此外，其他傳染病監測顯示，國內腹瀉疫情已趨緩，上週門急診就診11萬7540人次，較前一週下降8.8%；流感疫情亦呈下降趨勢，上週就診8萬2510人次，減少2.0%，目前社區主要流行B型流感病毒，占比近9成。

曾淑慧強調，雖部分疫情下降，但腸病毒正值上升期，呼籲民眾持續做好個人防護，特別是幼童族群，以降低感染與重症風險。

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