為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東基督教醫院鼓勵員工進修轉職護理師 轉型守護在地人健康

    2026/04/28 18:51 記者黃明堂／台東報導
    東基護理部主任歐惠容、門診曾惠如、呼吸照護病房護理長陸美春、產兒科病房尤亞芳、楊心怡（由前至後）。（記者黃明堂攝）

    東基護理部主任歐惠容、門診曾惠如、呼吸照護病房護理長陸美春、產兒科病房尤亞芳、楊心怡（由前至後）。（記者黃明堂攝）

    為解決偏鄉醫療人才荒，台東基督教醫院與馬偕醫校、台東大學合作培育人才。院內多位員工從照服員、助理員或事務員做起，因認同護理價值而選擇進修、考取執照，轉身投入第一線服務。在國際護師節前夕，四位護理師分享了她們的職涯轉折。

    護理部主任歐惠容指出，院方積極鼓勵同仁在職進修，目前已有25人正攻讀二技或碩士。院方也會應院內的需求，針對有意願成為專科護理師、急診加護護理師、腫瘤護理師、安寧護理師的同仁，以派訓方式充實第一線護理人力的專業技能。然而，台東在地進修管道稀缺，除非有外縣市學校來台東開設專班，不然就須跨縣進修，時間、經濟成本都比其他縣市高。

    護理長陸美春與護理師尤亞芳是高中同學，兩人20多年前進入東基。陸美春原為兼顧家庭擔任照服員，為讀懂醫囑決定進修，並在長官鼓勵下度過初任護理師的適應期。尤亞芳則因擔任門診助理員時感受學姐傳承，即便每週奔波外縣市求學，仍克服萬難完成二技學業。

    原任門診助理員的楊心怡與曾惠如同樣透過進修圓夢。楊心怡為了陪伴年幼子女，先從不需輪班的助理員做起，隨後在院方支持與保母協助下，歷經四年假日進修，畢業後留任產兒科病房。曾惠如則在醫師鼓勵下重拾課本，進修期間正好與兒女同步求學，成為珍貴家庭回憶；取得執照後，她更精進考取內視鏡技術師，專業能力更上一層樓。

    這群護理師從基層助理轉職為專業醫護，不僅展現了終身學習的精神，更成為東基守護在地健康的中堅力量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播