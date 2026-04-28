台東基督教醫院鼓勵員工進修轉職護理師 轉型守護在地人健康

東基護理部主任歐惠容、門診曾惠如、呼吸照護病房護理長陸美春、產兒科病房尤亞芳、楊心怡（由前至後）。（記者黃明堂攝）

為解決偏鄉醫療人才荒，台東基督教醫院與馬偕醫校、台東大學合作培育人才。院內多位員工從照服員、助理員或事務員做起，因認同護理價值而選擇進修、考取執照，轉身投入第一線服務。在國際護師節前夕，四位護理師分享了她們的職涯轉折。

護理部主任歐惠容指出，院方積極鼓勵同仁在職進修，目前已有25人正攻讀二技或碩士。院方也會應院內的需求，針對有意願成為專科護理師、急診加護護理師、腫瘤護理師、安寧護理師的同仁，以派訓方式充實第一線護理人力的專業技能。然而，台東在地進修管道稀缺，除非有外縣市學校來台東開設專班，不然就須跨縣進修，時間、經濟成本都比其他縣市高。

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護理長陸美春與護理師尤亞芳是高中同學，兩人20多年前進入東基。陸美春原為兼顧家庭擔任照服員，為讀懂醫囑決定進修，並在長官鼓勵下度過初任護理師的適應期。尤亞芳則因擔任門診助理員時感受學姐傳承，即便每週奔波外縣市求學，仍克服萬難完成二技學業。

原任門診助理員的楊心怡與曾惠如同樣透過進修圓夢。楊心怡為了陪伴年幼子女，先從不需輪班的助理員做起，隨後在院方支持與保母協助下，歷經四年假日進修，畢業後留任產兒科病房。曾惠如則在醫師鼓勵下重拾課本，進修期間正好與兒女同步求學，成為珍貴家庭回憶；取得執照後，她更精進考取內視鏡技術師，專業能力更上一層樓。

這群護理師從基層助理轉職為專業醫護，不僅展現了終身學習的精神，更成為東基守護在地健康的中堅力量。

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