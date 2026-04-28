微風指北車商場招標不公！ 台鐵公司：業者明起可提異議

台北車站每日逾60萬人次進出。（記者黃宜靜攝）

台鐵公司今天公告台北車站商場經營權開標結果，新光三越險勝現任經營者微風廣場，不過，由於結果在上週提早外流，評選過程爆出諸多爭議，微風廣場決定採取行動，依法提出正式異議；對此，台鐵公司下午回應，廠商如有異議，應於評審結果公告的次日，也就是明天（29日）起提出。

台北車站是首都交通樞紐，每日逾60萬人次流動；微風集團經營台北車站商場多年，合約將於今年7月24日到期。台鐵日前公告招標，其中通過審查結果的共有8家，包括新東陽、統一、潤泰、誠品、微風廣場、新光三越、澎坊免稅商店JR東日本都有爭取，獲選者可拿下至少15年的商場經營權。

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台鐵今天正式公告得標結果，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，次優申請人則為「微風廣場實業股份有限公司」。不過，該案原定4月底公布結果，不料日前不僅提前洩露8家投標名單，得標結果更提前外流，引發譁然。

微風廣場也發布聲明表示，該案評選過程中，出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性，且就評審委員的資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實有待主管機關進一步說明。微風一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。

對此，台鐵公司回應，此案是依促參法辦理，於4月22日召開「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業，經8家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，綜合評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」。

針對微風廣場的聲明，台鐵公司表示，評審結果已於今天（28日）於台鐵公司官網及財政部促進民間參與公共建設資訊網公告，申請人得依促進民間參與公共建設法第47條規定書面提出異議，廠商如有異議，依規定應於綜合評審結果公告的次日（29日）起提出。

至於外界質疑，在評選過程中，評委資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，且唯一具工務專業背景評審委員也未出席；對此，台鐵公司表示，該案甄審會議出席委員共計8人（含外聘委員5人、內聘委員3人），符合「民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法」第4條，以及第8條第2項及第3項「甄審會會議應有委員總額1/2以上，且至少5人以上之出席，始得開會。」

另外，甄審案件屬重大公共建設者，出席委員不得少於7人，前項會議的出席委員，其中外聘專家、學者人數，不得少於出席委員人數1/2，此案均符合規定。

台鐵公司表示，在會議前均有充分告知甄審委員有「民間參與公共建設甄審委員會委員須知」第6條，應即迴避事項規定，委員也已確認知悉。

至於洩密案的進度為何？台鐵公司表示，依據民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法第26條第5項「各出席委員之綜合評審內容，除法令另有規定外，應保守秘密，不得閱覽、抄寫、複印或攝影。」因此依法應保守秘密。

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