合歡山杜鵑花季 彎道、狹路爆紅線違停亂象

南投合歡山杜鵑花季吸引遊客開車上山賞花，但有民眾貪圖方便，在彎道與狹路紅線違停，影響其他車輛通行。（取自臉書「中橫路況交通資訊站」）

南投縣仁愛鄉合歡山杜鵑花盛開，不分平假日都吸引遊客開車上山賞花，但因山區車位有限，導致有民眾在彎道或沿途路旁紅線違停，臉書「中橫路況交通資訊站」小編就特別發文提醒，狹窄路段切勿違停，以免影響進出，甚至因此吃上罰單。

「中橫路況交通資訊站」小編表示，最近山區天氣放晴，民眾紛紛上山欣賞杜鵑花，平日就吸引許多車潮，但因山區道路狹窄，就有部分車輛在狹窄路段違停，以致其他車輛會車不易，甚至被迫開到對向車道，呼籲遊客在彎道與狹窄路段切勿違停，以維護交通順暢。

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仁愛警方表示，隨著杜鵑花開和天氣轉晴，合歡山公路從上週起人車增多，本週則再多一些，由於高山公路路幅不寬，且路旁畫有紅線禁止路邊停車，提醒遊客切勿貪圖方便恣意違停，以免影響交通甚至違規受罰。

南投合歡山杜鵑花季吸引遊客開車賞花，但山區車位有限，以致出現彎道與狹路紅線違停亂象，警方開單告發。（取自臉書「中橫路況交通資訊站」）

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