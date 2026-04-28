全國首座社宅結合長照大樓 桃園八德「白鷺安居」動土

桃園八德「白鷺安居」社會住宅統包工程28日動土，內政部長劉世芳、桃園市長參選人黃世杰等人出席動土儀式。（國家住都中心提供）

由中央興辦的桃園八德「白鷺安居」社會住宅統包工程今（28）日動土，內政部長劉世芳、桃園市長參選人黃世杰等人出席動土儀式，國家住都中心表示，「白鷺安居」是中央在桃園市動土的第17處社宅，也是八德區首處，規劃興建933戶居住單元及1棟全國首座社宅併設的綜合長照大樓，總工程經費約65億1040萬元，預計於2029年竣工。

劉世芳在致詞中強調，居住正義是政府施政的核心，隨著住宅法修正案通過，未來社宅將保留20%的比例，提供給婚育家庭，以「白鷺安居」為例，在933戶中預計將提供近200戶讓育兒家庭安居。

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劉世芳提到，桃園市近年人口移入顯著，內政部對此案高度重視，而中央在桃園興辦社宅的總經費規劃239億元，每一分預算都精準投注於民眾需求，她也特別感謝財政部國產署提供土地、國家住都中心規劃興建，以及衛福部在經費上的鼎力支持，而桃園是個好地方，未來在都市發展、經濟發展上，能夠用社會責任來照顧更多高齡與年輕族群，讓年輕人能更勇敢地在桃園深耕發展，中央絕對全力支持。

國家住都中心表示，「白鷺安居」坐落在八德區興仁路二段與合興二街街廓內，前身為國軍退輔會桃園榮民工廠，建築規模為5棟地上14層、地下2層建物，共可提供933戶居住單元及8間店鋪，並配合地方社福需求留設1間托嬰中心，提供婚育家庭更方便的收托選擇。

此外，本案最大亮點綜合式長照大樓，則由國家住都中心與衛生福利部合作規劃興建，建物1棟地上6層，未來將進駐小規模多機能服務中心、團體家屋及住宿式長照機構，以「長照3.0」在地安養精神為核心，不僅完善桃園的社會安全網，更打造全齡共融的指標性社區。

桃園八德「白鷺安居」社會住宅，將興建933戶居住單元及1棟全國首座社宅併設的綜合長照大樓，圖為模擬圖。（國家住都中心提供）

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