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    首頁 > 生活

    大爆滿！彰化員林青宅1064人申購搶42戶

    2026/04/28 17:25 記者張聰秋／彰化報導
    彰化員林青宅工程近尾聲，縣府開放申購吸引1064人申請，審查資格後將公開抽籤42戶。（縣府提供）

    彰化員林青宅工程近尾聲，縣府開放申購吸引1064人申請，審查資格後將公開抽籤42戶。（縣府提供）

    彰化縣首棟「只售不租」的青年住宅落腳員林市，年底完工，民眾申購反應熱絡，受理截止共吸引1064件申請，但僅42戶可售。縣府表示，將先進行資格審查，再公開抽籤，正取42人、備取84人，依序辦理選屋與車位選擇，完工後安排賞屋。

    青年發展處指出表示，基地在員林市條和街一巷的青宅，為地上8層、地下1層共42戶，其中一房14戶、二房28戶，另地下平面車位21席採另售，申購價格不含車位，一房約369萬至406萬元，二房約798萬至877萬元，換算每坪約27萬至28萬元。

    審查條件將依年齡、設籍年限與財產等規定篩選，並保留7戶給設籍員林市、大村鄉、永靖鄉的青年，其餘35戶由一般符合資格者抽出；若正取者選屋時無合適房型視同放棄，由備取依序遞補。

    青發處指出，該案初估建造成本每坪約28萬元，訂價採低於查估市價、高於興辦成本為原則，最終售價仍須待完工並完成所有權登記後，依實際坪數核算。

    從內政部實價登錄顯示，員林184公頃市地重劃區，該區新大樓交易價格已3字頭，預售屋更高，喊到每坪37萬元，2字頭的青宅相比具吸引力。

    為防堵炒房，縣府修正自治條例，設5年閉鎖期，自所有權移轉登記日起5年內不得出售、出租或移轉，並透過國稅資料查核，防堵人頭申購與投資炒作，嚴禁承租投資，希望讓有限的資源，回到有實際居住需求的青年。

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