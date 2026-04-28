農業部推濕莢交易、集團栽種 破除國內3成土豆農受美花生衝擊迷思

農業部表示，將透過推動濕莢交易、設立聯合乾燥中心、擴大集團產區等3措施，讓國內花生農不受進口花生影響。（資料照）

隨台美簽訂ART，美國花生將零關稅輸入，雖ART尚未生效，對於外界擔憂恐衝擊國產花生，農業部今（28日）下午再度說明，所謂恐影響2到3成花生農的說法，是指在沒有政策引導下才會受影響，將透濕莢交易制度、設立聯合乾燥中心及引導集團契作等支持措施，不讓國內花生農受影響。

國產花生因新鮮、碳足跡短，國內市佔率約75%，花生為敏感作物，進口關稅25%，進口關稅配額5235噸，今年由7家廠商得標，權利金每公斤26.86元，若進口量超過1.2萬噸就會啟動特別防衛措施，另再加徵33%，我國花生主要自印度、阿根廷、巴西進口，美國花生進口量僅佔總體進口量不到1%。

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農業部重申，美國花生進口到台灣後主要對手是其他進口國，價格非農產銷售唯一指標，品質、風味、鮮度、飲食習性等都是消費者選擇農產品的衡量標準，國產花生品種優良、風味佳、適合鮮食，都是國產花生特有的優勢。

對於原上午稱美國花生恐影響國內2-3成花生農的說法，農業部下午澄清表示，原意是指若無政策引導，才會有衝擊，但會透過濕莢收購、設立聯合乾燥中心、擴大集團產區鞏固國產花生優勢，並指出花生採收後需先經乾燥，後續才能進加工處理，現行花生產業多由農民自行負擔採收後的乾燥作業，隨著推動「濕莢交易」，由政府投入資源協助建構現代化乾燥場域，並補助收購業者「冷藏設施及乾燥設備」。透過此措施，農民採收後可直接交易，不需要再額外付錢雇工處理花生，可降低農民生產成本，相較於傳統雇工日曬，可實質降低約7-8元成本。

農業部表示，透過集團化生產也可降低單位面積的基礎生產成本，提升競爭力，另也將補助前端冷鏈設備，確保花生採收後處理及儲存過程保鮮，以防範黃麴毒素產生。

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