台中捷運藍線B9、10、13站公聽會 串聯學術醫療商圈帶動發展

捷工局召開「藍線B9、B10、B13站出入口捷運系統用地取得」首場公聽會。（市府提供）

台中市政府捷運工程局今（28）日召開「藍線B9、B10、B13站出入口捷運系統用地取得」首場公聽會，此三站均為地下車站，位於台灣大道重要節點，總面積約0.3879公頃，涉及8筆土地，其中私有土地5筆，影響約5位地主， 優先使用公有土地，私有地將依土地徵收條例相關規定辦理，並以協議價購為優先原則，兼顧地主權益。

今天的公聽會在西屯區潮洋里里民活動中心召開，向地方說明事業計畫、用地範圍及補償機制，並廣納各界意見，捷運藍線已於2025年6月26日開工，未來完工後將串聯台中海線與市中心的東西向運輸動脈，有效提升台灣大道交通服務品質，強化整體路網功能。

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捷工局指出，此次公聽會說明的B9、B10及B13站均為地下車站，位於台灣大道重要節點，具備串聯生活、學術、醫療及商業機能。B9站服務東海別墅生活圈，有助優化商圈人行動線與交通可及性；B10站鄰近東海大學及醫療資源，可提升通學與就醫便利；B13站位於秋紅谷及七期商業區核心，有助促進觀光與商業發展，並紓解區域交通壅塞。

在用地取得方面，此案總面積約0.3879公頃，涉及8筆土地，其中私有土地5筆，影響約5位地主。

捷工局表示，整體規劃已優先使用公有土地，並以最小需求範圍進行設計，以降低對地方影響；在補償機制方面，將依土地徵收條例相關規定辦理，並以協議價購為優先原則，兼顧地主權益。

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