基市中正區模範母親表揚 童子瑋：推動照顧制度與政策支持媽媽

正濱里模範母親林蔡素卿（前排右四）女士的故事令人動容，今天接受基隆市政府表揚。（基隆市政府提供）

基隆市中正區公所今天（28日）舉辦「115年度模範母親表揚活動」，共有29位來自各里、原住民及客家族群的模範母親接受表揚。基隆市副市長邱佩琳與議長童子瑋共同出席獻上祝福，希望透過表揚活動，讓社會看見母親平凡而偉大的身影。

邱佩琳表示，母親是最重要的家人，時常回家探望媽媽，感念母親一肩扛起家計、撐起家庭的辛勞。這幾年，市府推動許多建設與改變，基隆市政府推動「老幼共好、幸福友善、跨代共融、友善全齡」等核心政策，兼顧老幼福利與城市安全，希望讓每一個家庭、每一位母親，都能有一個更安心、有尊嚴的生活環境。

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童子瑋說，表揚模範母親的同時，更提醒大家要重視家庭的支持，也要更重視照顧制度。日前，他提出了4大育兒政見，包括生一胎就補助16萬元、每月1000元的育兒消費券等等。同時，他也提出年金加碼1年領2萬，不管是自己領、長輩領，都能減輕大家的生活負擔，從根本上來支持辛苦的媽媽。他會繼續努力，讓政策更貼近大家的生活，也要再一次向所有模範母親致上最高的敬意。

今天會場上，29位接受表揚的模範母親，都有一段令人敬佩的故事。其中，正濱里模範母親林蔡素卿女士的故事令人動容，林女士在丈夫過世後，獨自養育兩個孩子，承擔家庭重擔；然而次子因意外導致全身癱瘓。多年來，她不分晝夜細心照顧孩子，日復一日、年復一年，用自己的堅強與愛撐起整個家庭，展現母愛最深沉而無私的力量。

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