澎湖打卡新景點出爐 後寮天堂路孵出「天使之翼」

後寮天堂路「天使之翼」完工啟用。（澎湖縣政府旅遊處提供）

今年澎湖國際海上花火節，即將在5月4日升空，正式揭開觀光旺季序幕！同時「後寮天堂」由澎湖縣政府旅遊處打造的新地景藝術「天使之翼」，結合當地文化與自然景觀，也已完工亮相，可望成為今年人氣最夯的打卡新熱門景點。

後寮天堂路是澎湖縣政府積極發展的旅遊景點，由旅遊處規劃的景點廊帶亮點營造工程，包括在後寮遊客中心左前方設置一座外觀似城堡的休憩亭，提供在地農特產展售空間，並設有公廁與休憩區。並在後寮天堂路動線尾端，則建置「天使之翼」意象裝置。

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另外，結合白沙鄉公所在天堂路入口前端設有多處漁船彩繪、浮球與各式海洋及地方物產主題裝置，充滿在地人文故事，未來可融入社區營運，並結合探索後寮聚落文化，形成新的深度文旅亮點。天堂路當初是王船出海的舊碼頭設施，如今搖身一變，成為熱門觀光景點。

白沙鄉後寮村擁有潔白沙灘與蔚藍海景，瓜果產業也非常發達，包括哈密瓜、嘉寶瓜及紅稜西瓜等。澎湖縣政府為了推廣低碳旅遊，去年也把在地特產與候車亭結合，設計出全新的哈密瓜候車亭，造型為對半切下的哈密瓜，將裡面的果肉挖空、放入椅子，讓旅客可以躲在哈密瓜中等公車，待新的亮點營造工程完工後，可將各景點串聯成一系列拍照打卡點，延長停留時間。

後寮是哈密瓜的故鄉，城堡建築賣店成為熱門景觀。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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