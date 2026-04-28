為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖打卡新景點出爐 後寮天堂路孵出「天使之翼」

    2026/04/28 17:27 記者劉禹慶／澎湖報導
    後寮天堂路「天使之翼」完工啟用。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    後寮天堂路「天使之翼」完工啟用。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    今年澎湖國際海上花火節，即將在5月4日升空，正式揭開觀光旺季序幕！同時「後寮天堂」由澎湖縣政府旅遊處打造的新地景藝術「天使之翼」，結合當地文化與自然景觀，也已完工亮相，可望成為今年人氣最夯的打卡新熱門景點。

    後寮天堂路是澎湖縣政府積極發展的旅遊景點，由旅遊處規劃的景點廊帶亮點營造工程，包括在後寮遊客中心左前方設置一座外觀似城堡的休憩亭，提供在地農特產展售空間，並設有公廁與休憩區。並在後寮天堂路動線尾端，則建置「天使之翼」意象裝置。

    另外，結合白沙鄉公所在天堂路入口前端設有多處漁船彩繪、浮球與各式海洋及地方物產主題裝置，充滿在地人文故事，未來可融入社區營運，並結合探索後寮聚落文化，形成新的深度文旅亮點。天堂路當初是王船出海的舊碼頭設施，如今搖身一變，成為熱門觀光景點。

    白沙鄉後寮村擁有潔白沙灘與蔚藍海景，瓜果產業也非常發達，包括哈密瓜、嘉寶瓜及紅稜西瓜等。澎湖縣政府為了推廣低碳旅遊，去年也把在地特產與候車亭結合，設計出全新的哈密瓜候車亭，造型為對半切下的哈密瓜，將裡面的果肉挖空、放入椅子，讓旅客可以躲在哈密瓜中等公車，待新的亮點營造工程完工後，可將各景點串聯成一系列拍照打卡點，延長停留時間。

    後寮是哈密瓜的故鄉，城堡建築賣店成為熱門景觀。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    後寮是哈密瓜的故鄉，城堡建築賣店成為熱門景觀。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播