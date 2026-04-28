大巨蛋演唱會震不停 許淑華批體育局竟要歌迷「拍手取代跳動」

台北大巨蛋。（資料照）

日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」上週末連兩天在台北大巨蛋開唱，數萬粉絲跟隨音樂嗨唱跳動造成周邊住家共振，引發居民怒火。市議員許淑華今（28日）指出，去年周邊五里的里長就已向市長蔣萬安陳情震動問題，她批體育局至今沒有要求監測數據，僅勸導歌迷「拍手取代跳動」，要求市府應即刻要求第三方單位於演唱會期間進行監測，由遠雄支付監測費，也該考慮重啟環評納入震動條件。

體育局長游竹萍說，中央在震動影響上還沒有相關規定，會和環保局討論研議相關規定。

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許淑華表示，大巨蛋容納四萬歌迷，氣氛嗨到高點時怎麼可能逼歌迷不能跳動？去年周邊五個里長已經當面向市長要求，希望提供演唱會時的監測數據，但依據現行計劃遠雄只要每季提供一次震動數據監測，還不用限定於演唱會舉辦日期進行，數據根本擦脂抹粉，而體育局只能要求歌迷拍手代替跳動。

游竹萍說，遠雄回覆希望先有相關規範再行處理，但中央法規針對震動並不像噪音一樣有明文規定。許淑華質疑，這又跟中央有什麼關係了？北市府要做的事情推給中央幹嘛？台中洲際棒球場、高雄世運都沒有這種問題，只有台北市把兩個巨蛋蓋在人口密集處，北市府這麼懦弱不敢要求遠雄？在營運績效評估上還給了80分的高分。

許淑華說，如今大巨蛋震動已經超越過去所做的環評，以前因為沒有考量演唱會，只納入噪音評估，現在有新的衝擊，就應該要重新評估。環保局綜合企劃科科長洪明宏說，重啟環評應該由開發單位申請，後續有關演唱會震動監測以及重啟環評等問題，會與體育局一起研議評估。

此外，許淑華也要求重啟與遠雄演唱會相關分潤機制。游竹萍說，預計等大巨蛋園區整體都開始營運就會來重啟，並承諾總質詢前給予議員答覆。

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