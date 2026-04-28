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    首頁 > 生活

    網傳與2026亞洲同志運動會切割 高市運發局急發聲明

    2026/04/28 17:04 記者黃良傑／高雄報導
    網傳與2026亞洲同志運動會切割？高市運發局緊急聲明。（擷取自亞洲同志運動會官網）

    網傳與2026亞洲同志運動會切割？高市運發局緊急聲明。（擷取自亞洲同志運動會官網）

    高市運動發展局今（28）日下午緊急聲明，針對近日於網路社群上討論指稱「高雄市政府與亞洲同志運動會賽事切割」一事嚴正澄清，同志協會定於「2026亞洲同志運動會」期間，規劃「LGBT+運動文化節」等周邊活動是由協會自主籌辦。

    運發局指出，2026亞洲同志運動會是由市府運發局、台灣同志運動發展協會（以下稱同志協會）共同主辦，藉由舉辦運動賽事推廣運動平權、多元參與理念，運發局則協助處理開閉幕與運動競賽事宜，並給予經費補助等實質協助。

    據了解，2026高雄亞洲同志運動會4月30日至5月4日將在高雄舉行，傳聞有解放軍偽裝成選手混入，國民黨籍高雄市議員邱于軒在議會質詢時聲稱，已報名的中國選手來台卡關。

    運發局表示，有關同志協會於4月16日舉辦「LGBT+運動文化節」宣傳記者會，記者會前已經透過會議與協會取得共識，運發局並未補助「LGBT+運動文化節」相關活動經費，不宜掛名避免外界誤解，協會囿於其輸出物已經製作，因此以塗蓋方式處理。

    針對社群平台謠傳高市府與賽事切割、撤回支持的言論，運發局嚴正聲明，針對賽事持續給予實質協助，包括提供市府經費補助及協助申請運動部經費、借用賽事場地，並取得公益檔期和優惠價格、市府跨局處資源整合、媒合運動單項委員會協助競賽事務、賽事宣傳等，協助賽事能順利舉辦。

    對於報名參賽的外國運動員，也都要求協會務必告知運動員，必須依據我國相關法令辦理入境程序。

    有關同志協會協力人員，在回應網路留言過程中，出現情緒化用語且內容與事實不符之言論，運發局澄清，當時立即促請同志協會加強內部溝通及對外發言管理機制，避免人員情緒性發言造成社會大眾誤解。

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