澎湖海事奪啦啦隊比賽特優 馬公市長頒獎喝采

澎水在啦啦隊比賽表現優異，馬公市長黃健忠前往頒獎鼓勵。（馬公市公所提供）

國立澎湖高級海事水產職業學校參加「貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽」，從全國各校激烈競爭中脫穎而出，勇奪高中職組「甲級特優」及「最佳動作技巧獎」，以穩健整齊的表現贏得評審肯定，也讓離島學子的努力再次被全國看見。馬公市長黃健忠今（28）日前往學校頒贈獎勵金及珍珠奶茶，向參賽學生與指導老師表達祝賀，肯定孩子們用汗水為澎湖爭光。

今年賽事4月26日在台北中正紀念堂民主大道舉行，由中華身心障礙運動休閒服務協會及台北市身心障礙服務推展協會共同主辦，為全國具指標性的融合教育競賽。澎湖海事由校長顏嘉禾率領3名教師及7位學生前往參賽，孩子們歷經長時間訓練，在舞台上以流暢默契的編排、整齊穩定的動作及充滿自信的笑容，完成最精彩演出。

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黃健忠表示，離島孩子要站上全國舞台，比別人付出更多努力。從一次次練習到正式比賽，每一步都不容易，這次能拿下甲級特優與最佳動作技巧獎，不只是比賽成績，更是孩子們突破自己、勇敢被看見的重要證明。看見學生在舞台上自信發光，比得獎本身更讓人感動。尤其心智障礙啦啦隊比賽所呈現的，不只是技巧與整齊度，而是孩子願意相信自己做得到，也讓社會重新看見融合教育真正的價值。

校長顏嘉禾表示，從離島跨海參加全國性比賽，對學生而言是一段難得的人生歷程。每一個動作的背後，都是反覆練習與堅持不放棄的累積，看見孩子們在舞台上展現自信、綻放光芒，是教育工作最珍貴的回報。

澎水啦啦隊在貝樂蒂啦啦隊比賽，勇奪甲組冠軍。（澎水提供）

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