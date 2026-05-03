海葬專題2-2》李安父親海葬背後 把最後一程交給大海

台南海葬的人生告別式，把思念交給浪。（記者洪瑞琴攝）

在台南，選擇海葬的人不多，多半與海有著深厚的連結，在台南，與海葬相關的名人案例，則有國際導演李安的父親李昇。李安父親過世前特別交代，身後用海葬就好，「不用葬在哪個土地，只要能看見台南、遙望老家就好」。

李昇曾任台南一中、台南二中校長，生前表達希望採海葬。李安曾透露，父母因戰亂從大陸逃到台灣，是失落的一代，但在台南找到了安身立命的地方，也獲得滋潤與呵護。

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民政局生命事業科科長林垂逸指出，生前從事漁業、長年隨漁船討海，或平日熱愛海釣的人，才會選擇將骨灰撒入大海，作為最後的告別方式。

林垂逸表示，選擇環保葬的民眾，多半認同自然永續理念，因此在海葬與植存之間，傾向選擇回歸土地的植存方式。整體而言，隨著觀念轉變，環保葬接受度逐年提升，選擇人數也持續增加。

近期有位申請者替父親辦理海葬，他回憶父親生前最喜歡釣魚，也常到海邊欣賞海景，家人決定尊重父親心願，將骨灰撒入海中，對他們而言，海葬不僅是道別，更是一種延續父親生前熱愛海洋的情感方式。

身為「往生翻譯工作者」，潘敏捷長期接觸相關案例，觀察許多海上工作者對大海有深厚情感，視其為最終歸屬，她強調，想要海葬需尊重本人的意願，要有堅強的意願和想法。

師姐潘敏捷表示，隨著時代變遷，人生終點形式愈趨多元，但最重要的仍是親人在世時的陪伴與照顧，落實孝道，不少行善修行者對身後安排較為豁達，認為「一切皆是空相」，因此傾向海葬，回歸自然、化為守護者，不過，即使選擇海葬，仍有人希望保留神主牌位，讓後代得以祭拜，延續情感。

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