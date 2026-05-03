海葬專題2-1》回歸自然的告別 海葬比例偏低

海葬回歸自然的告別。（記者洪瑞琴攝）

有人說，大海會保管我們最深的思念，當生命走到最後，也許可以選擇一種更自由、更純淨的方式道別，回到海的懷抱。南市持續推廣環保葬，但從統計數據來看，民眾選擇仍明顯集中在植存方式，海葬比例相對偏低。

近年來台灣逐漸推動「環保自然葬」，包括樹葬、花葬與海葬等形式，強調回歸自然、不立碑、不留墓。據南市民政局統計，2023年至今年3月底，南市採行環保葬（植存與海葬）人數6264人，顯示自然葬觀念逐漸被民眾接受。不過在這6千多人中，選擇海葬者僅74人，比例仍相當有限。仁德區中洲示範公墓植存區則有4456人占最多數。

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從年度數據觀察，海葬人數甚至呈現逐年下降趨勢，2023年28人、2024年25人、2025年14人，今年至3月底7人，合計僅74人，顯示海葬在環保葬中仍屬少數選項。

殯葬業者分析，海葬接受度偏低，主要與傳統文化及追思方式有關，許多家庭仍希望有固定祭拜地點，而海葬沒有墓碑或塔位，後續祭拜較不方便；加上海象條件、船程安排等因素，也讓部分家屬較為猶豫，相較之下，樹葬與花葬仍保有園區空間可供追思，因此成為多數人的選擇。

儘管如此，海葬仍被視為最貼近自然的告別方式之一。骨灰經研磨後灑入海中，象徵生命回歸天地循環，也減少土地資源使用，被不少支持環保理念的人視為「最純粹的自然葬」。

為鼓勵民眾了解並選擇海葬，南市民政局持續推出補助政策，今年海葬申請全年開放，不限時間，凡符合資格並完成海葬者，至12月31日申請補助，每位補助1萬5000元。此外，市府也提供配套措施，包括骨灰暫存1個月免收費用，讓家屬在規劃儀式與出海時間時能更從容安排。

南市自縣市合併以來，積極建構「大內」與「仁德」兩大生命紀念園區，提供完善的植存環境。數據顯示，環保葬比例已由2014年的1.07%（154人）大幅成長至2025年底的11.26%（1985人），累計人數達1萬2190人。

民政局初步分析，植存推廣成效顯著，雖部分分流了海葬人數，致其成長趨緩，但環保自然葬的整體總數仍持續攀升，顯示多元葬法之間已達成「良性互補」。未來將持續強化海葬各項優惠措施，落實多元環保葬政策，提供民眾更優質、尊嚴的安息選擇。

仁德區中洲示範公墓植存區環境清幽。（記者洪瑞琴攝）

環保自然葬不設往生者名牌與記號。（記者洪瑞琴攝）

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