中市曾發生誤觸「海嘯警報」 議員促建置「誤鳴即時更正機制」

多位市議員要求建置「誤鳴即時更正機制」以安民心。（記者蘇金鳳攝）

台中市西區在4月3日下午4點半發生誤觸「海嘯警報」事件，民進黨市議員黃守達今天在市議會表示，當時很多民眾相當恐慌，不知發生何事，要求建置「誤鳴即時更正機制」以安民心；另外他並在議場播放防空及海嘯警報響，一般民眾難以分辨，要求 市府應加強防空警報與海嘯警報的民眾宣導，避免真有警報，民眾誤判逃難路線而傷亡嚴重。

警察局長吳敬田坦承當天釐清速度太慢；副市長鄭照新認為的確要建立更正機制，台中市政府在發生火災時，新聞局、民政系統都圖卡宣傳，會將「誤鳴即時更正機制」納入相關系統。

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民進黨議員黃守達、謝志忠、王立任及張玉嬿表示，市府應該讓民眾分辨防空及海嘯的警報的區別。

黃守達今天在市議會播放海嘯及防空2種警報，他表示，一定要讓民眾清楚分辨兩者的不同，否則海嘯往地下室跑，防空警報往上跑，將造成嚴重傷亡。他並指出，4月3日下午4時30分，西區多處民眾聽到巨大警報聲，引起恐慌，事後才證實，是中港分隊於平時警報系統試放及設備保養作業期間，操作人員誤觸「海嘯警報」音訊功能，導致警報持續鳴響約1分鐘。

黃守達要求，市府應建立「誤鳴即時更正機制」，一旦發生警報誤鳴，應在最短時間內透過市府社群、簡訊、里鄰系統、警廣，以及消防局、警察局等各通路同步發布說明，避免民眾陷入恐慌，否則警報，反成「放羊的警報」，讓警報系統喪失原有功能。

黃守達表示，若警報真響起該如何？市府應加強防空警報與海嘯警報的民眾宣導，並盤點台中市跨局處實際應變能力，包括全市防空警報台、海嘯警報音訊設備、防空避難設施、沿海避難路線、重要交通節點與人流熱區，並檢討各局處橫向聯繫機制。

台中市副市長鄭照新表示，「誤鳴即時更正機制」會纳入新聞局、民政系統。（記者蘇金鳳攝）

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