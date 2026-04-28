近半癌友請假困難 乳癌病友協會籲增定「癌症治療假」

中華民國乳癌病友協會呼籲，政府應針對長期、反覆的治療需求，增訂「癌症治療假」。（記者林志怡攝）

癌症走向「慢性病化」，許多癌友治療的同時也會繼續工作，但調查發現，近半癌友遇到請假困難。中華民國乳癌病友協會呼籲，政府應強化治療與就業銜接措施，建立友善請假機制，並針對長期、反覆的治療需求，增訂「癌症治療假」，透過租稅誘因等做法，推動職務與工時彈性調整等癌友友善措施。

中華民國乳癌病友協會今日公布「癌症病友工作需求民意調查報告」，於今年3月13日至31日期間，針對全國22縣市確診癌症時仍在職的病友，以網路問卷形式，詢問罹癌後的就業情況與想法，總計回收1068筆樣本。

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中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳指出，受訪者主要診斷癌別以乳癌佔74.3%為多，且86.5%的受訪者確診階段仍是全職就業中、6.3%為兼職，受調查時仍是全職就業的比例則下滑至62.6%，兼職佔比則提升至13.2%。

針對調查結果，黃淑芳表示，84.5%病友確診後仍繼續工作，且75.7%是出於個人與家庭經濟需要，未繼續工作的受訪者中，以66.3%希望專心治療為多，但也有29.5%的受訪者因「請假不易，影響治療」而離開職場。

此外，83.9%受訪者表達有請假治療需求，但受訪者中僅有51.5%可以正常請病假或特休治療，其他46.1%的受訪者面臨自行調班或補班、改用無薪假的情況，甚至被勸阻或感到為難、因請假困難而延後或減少看診。

另癌症病友在治療期間，難免面臨疾病症狀或副作用帶來的不適，92%受訪者自覺工作受疾病治療影響，40.2%有調整工作內容及工時的需求，但受訪者中僅有28.8%獲得工作內容或工時減輕，37.7%需自行想辦法撐過或是補班、29.5%請長假或留職停薪、12.5%因此離職或被建議離職。

調查中也詢問受訪者希望的請假規定調整做法，33.0%的受訪者希望每年能增加10天治療假，25.2%希望增加半薪病假天數，且每年不超過60天，也有19.3%的受訪者認為，可將每週工時縮短為25小時，並減少7成薪資，另16.5%認為，可將病假天數調整為3年內不超過1年半。

另黃淑芳說，91.9%病友支持「職務調整、縮減工時等過渡工作安排，並允許在轉換過渡職務期間，薪資可依產能調整但不得低於原薪資的70%」，逾9成受訪者認爲配合稅賦減免或補助，有助於促進企業推動「癌症病友友善職場」，且企業應辦理培訓，以便了解癌症病友請假與復工調適需求。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳指出，企業應辦理培訓，以便了解癌症病友請假與復工調適需求。（記者林志怡攝）

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