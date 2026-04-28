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    首頁 > 生活

    竹縣湖口增設第2交流道案完成可行性評估 高公局5月審議

    2026/04/28 16:34 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣議員甄克堅今天在議會質詢，關切湖口增設國道1號第2交流道計畫的進度；縣長楊文科表示，此案已完成可行性評估，交通部高速公路局將於5月份審議。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣議員甄克堅今天在議會質詢，關切湖口增設國道1號第2交流道計畫的進度；縣長楊文科表示，此案已完成可行性評估，交通部高速公路局將於5月份審議。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣議員甄克堅今天在議會質詢，關切湖口增設國道1號第2交流道計畫的進度；縣長楊文科回應表示，多年來縣府攜手鄉公所爭取國1增設湖口第2交流道，此案目前已完成可行性評估，建議採用半套Y型交流道方案，交通部高速公路局將於5月份審議。

    縣府工務處長戴志君說明，國1增設湖口第2交流道的計畫，已依高速公路局審議初核意見修正，目前建議方案採用半套Y型交流道，以台1線做為主要聯絡道路，設置北入及南出匝道銜接國道1號，預估總工程經費約12.5億元。

    湖口鄉公所曾對此案說明，國1增設湖口第二交流道建議採行位於77K+700的半套Y型南出北入交流道方案。該方案具備工程可行性高、拆遷戶僅3戶、施工衝擊小等優勢，是成本最低、效益最佳的選擇。期盼與國道1號「楊頭段拓寬工程」同步推動，才能讓交通改善效益最大化。

    工務處並表示，縣府已配合啟動與第2交流道相關道路改善計畫，如竹11、竹11-1鄉道拓寬可行性規劃案，將爭取中央補助經費；此案仰賴中央與地方攜手合作，確保方案兼顧安全、可行性與工程效率。

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