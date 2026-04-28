日月潭伊達邵「連假沒水洗澡」！ 台水︰鑿井、闢水池拚穩供

日月潭伊達邵飯店民宿、餐廳商店林立，每逢連假遊客增多、用水量激增，常造成供水管線末端用戶水壓不足，面臨無法洗澡的情況。（記者劉濱銓攝）

日月潭伊達邵是潭區重要觀光景點，但近年隨著民宿、飯店增多，導致自來水管線末端用戶，常在連假人多時面臨缺水情況，造成水壓不足無法洗澡，轄區立委馬文君接獲陳情向台水公司反映，之後將投入2169萬餘元新鑿深井、闢建配水池，以穩定供應當地用水。

日月潭伊達邵地區飯店民宿、餐廳商店林立，每逢週末假日遊客增多、用水量激增，位在地勢較高與供水管線末端用戶，常於尖峰時段發生供水不足或缺水情形，民眾往往因水量不足無法或難以洗澡，尤其遇上連假最為嚴重。

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馬文君表示，早在2021年全台大乾旱期間，日月潭水位一度降至歷史低點，造成伊達邵自來水出現泥水情況，當時就有向台水爭取當地供水改善，在陸續完成2處深井及管線工程，已大幅改善供水，但現在因假日遊客增多，短時間用水需求激增，因而進一步爭取改善，以穩定當地供水。

台水表示，此次將投入2169萬餘元穩定供水，工程分為3階段，首先新鑿70公尺深井，再設置300噸配水池，最後建置機電、監控、加藥等設備，完工後可提升供水調節能力，穩定整體供水系統。

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