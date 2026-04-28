移除恆春半島銀合歡 林保署祭高額補助

銀合歡強勢入侵。（圖由林保署屏東分署提供）

銀合歡入侵恆春半島造成原生植物生長不易，農業部林業及自然保育署針對恆春半島地區私有土地提供移除補助，鼓勵土地所有權人或承租人積極移除銀合歡，並銜接獎勵造林政策重新植林，最高每公頃補助16萬元。

林保署屏東分署表示，銀合歡繁殖能力極強，入侵恆春半島嚴重，林業保育署希望透過這項補助機制鼓勵民間持續參與銀合歡移除，並於移除後配合造林復育，補助範圍為屏東縣恆春鎮、滿州鄉、車城鄉、牡丹鄉、枋山鄉及獅子鄉等恆春半島地區，遭銀合歡入侵占比達20%以上之私有土地、原住民保留地，或國、公有土地出租造林地。

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林業保育署指出，補助要點依銀合歡覆蓋率或株數所占比例分級計算，達80%以上者，每公頃補助16萬元、50%以上未滿80%，每公頃補助12萬元、20%以上未滿50%，每公頃補助8萬元。

此項補助至117年為止，為期3年，申請期間自每年1月1日至6月30日止，申請人應於當年度10月15日前完成銀合歡移除，希望能進一步減少恆春半島銀合歡覆蓋率，並恢復原生植群，打造更具多樣性的原生生態環境。

銀合歡移除補助申請條件及流程。（圖由林保署屏東分署提供）

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