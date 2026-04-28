台知園區進度受關注 正式聽證會8月登場

新竹縣議員蔡志環今天在議會質詢時，憂心台灣知識經濟旗艦園區案進度緩慢；縣長楊文科回應，預計8月中下旬辦理正式聽證會。（記者廖雪茹攝）

新竹縣議員蔡志環今天在議會質詢時，憂心台灣知識經濟旗艦園區案（簡稱台知園區，原璞玉計畫）進度緩慢；縣長楊文科回應表示，今年曾當面向行政院長卓榮泰提及此案，縣府預計8月中下旬辦理正式聽證會，聽證完畢後，就能將資料送都市計畫委員會討論。

蔡志環表示，台知園區是重大建設，也是新竹縣的五箭之一，與科三、AI智慧園區及桃竹苗大矽谷等整體發展具高度連動性；但她僅見科三有所進展，呼籲縣府持續加強與中央溝通，盡速完成審議程序，讓地方建設能夠如期推動。

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產業發展處長陳盈州說明，去年7月召開台知園區聽證前說明會之後，已將資料送交經濟部，原預期啟動國家重大建設驗證程序，但因中央接獲地方反對聲音，使得經濟部對於範圍產生疑義，經跨部會協調、釐清，將以整體450公頃作為國家重大建設範圍，而非僅限142公頃產業專區。

陳盈州說，台知園區案後續將依程序辦理，目標於8月中下旬辦理正式聽證會，將各項爭點與事實完整記錄，作為後續審議依據。

楊文科表示，今年他到工研院參加動土時，當面建請行政院長卓榮泰重視台知跟科三兩大計畫。目前台知園區預計今年8月中下旬辦理正式聽證會，聽證完畢後，就能將資料送都市計畫委員會討論。科三目前則是第6次專案小組已經審竣，補充資料後將送大會，如經大會通過即將可向前邁進。

產發處表示，台知園區計畫的提出，源於為整合竹北、芎林、高鐵站區等的都市發展機能，形塑整體空間新風貌，行政院於2015年確認為國家重大建設計畫。內政部在2024年5月21日召開都委會第14次專案小組會議，因台知園區屬非都市計畫特定農業區變更，專案小組結論，依土地徵收條例規定，由目的事業主管機關的經濟部辦理聽證程序，完成聽證程序後送內政部都委會大會審議。

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