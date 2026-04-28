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    首頁 > 生活

    澎湖七美釣魚意外釣獲「怪樹」 離水後還能動證實為筐蛇尾

    2026/04/28 15:51 記者劉禹慶／澎湖報導
    釣客在七美意外釣獲怪樹，離水後腕足仍四處伸展。（邱林塗提供）

    釣客在七美意外釣獲怪樹，離水後腕足仍四處伸展。（邱林塗提供）

    民眾在七美離島鄉海域垂釣，意外釣獲一株「怪樹」，離水後還能持續舒展腕足，讓釣客嘖嘖稱奇，都不知道是何物？根據澎湖生物研究中心證實為筐蛇尾，是非特定公告的瀕危物種。釣客也在拍照錄影存證後，在原海域放生，重歸大海懷抱。

    根據文獻記載，筐蛇尾屬於棘皮動物門蛇尾綱，具有強大的再生能力，主要以細分枝的腕足濾食水中顆粒。目前在台灣的保育狀態上，多數筐蛇尾科物種未被列為國家級瀕危保育類。

    筐蛇尾的特性，其腕足呈樹枝狀分枝，在水中擺動像「蛇髮女妖」，若受損可分裂再生。常見於濾食性環境，部分種類會出現在潮間帶，屬於《台灣生物多樣性網絡》紀錄的物種，一般性保護適用於海洋環境維護，非特定公告的瀕危物種。

    建議民眾在潛水或岸邊發現時，以「不觸摸、不帶走」的原則讓其自然生長，以維護海洋生物多樣性。

    今（28）日在七美海域意外釣獲，雖然離水但生命力仍相當強韌，腕足仍在伸展活動，釣客雖然好奇，但在拍照攝影存證後，立即原地放生，保護這奇特物種。

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