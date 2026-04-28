要花30分鐘才能通過平交道 內壢站臨時軌道切換工程民怨沸騰

桃園鐵路地下化內壢站臨時軌道切換工程，讓中壢陷入塞車夢魘，通勤族全堵在平交道前。（議員彭俊豪提供）

桃園鐵路地下化內壢站臨時軌道切換工程，讓中壢陷入塞車夢魘，因列車降速通行加上號誌不連動，用路人全堵在平交道過不去，尤其上下班時間塞得更誇張，民怨沸騰。桃市府交通局長張新福表示，已緊急與鐵道局、台鐵協商，提前在5月8日結束火車降速通行期程，並重新調整平交道附近號誌連動秒數，但壅塞情形本週可能都難以避免，待下週火車進一步提高通行速度後，壅塞問題才能逐漸紓解。

議員彭俊豪今（28）日在市議會市政總質詢指出，因應鐵路地下化，內壢站進行臨時軌切換工程，工程已完成但安全管控將持續到6月7日，期間火車行經都需降速，上週末交通還沒有明顯變化，27日週一上班日就非常有感，陸續接獲民眾陳情指出，過去從後站到前站，穿越平交道僅10分鐘，現在平均要40分鐘以上，他自己也實際感受，27日晚間往返中山東路陸橋到內壢國中，花了約30幾分鐘才通過平交道，各大社群平台也是民怨沸騰。

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彭俊豪指出，觀察堵塞點集中在中華路一段，包括遠東路、興仁路、精忠街、永福路等路口，主要是紅綠燈跟平交道入口非常近，道路儲車空間不足，加上安全管控期間火車降速，通過平交道時間拉長，用路人好不容易等到平交道打開，又碰到紅綠燈轉紅燈，等到號誌轉為綠燈，平交道又放下，通過平交道時間比平常多了3、4倍，「市民可以體諒重大建設造成交通黑暗期，但不能接受交通癱瘓」，要求市府應盡快處理。

張新福答詢，因為內壢站臨時軌切換工程，火車行經工區必須降速到40公里以下，讓道岔穩固後才能恢復原有速限，鐵道局規劃第1週降速到40公里，第2週提高到60公里，第3週起恢復原來速度，考量遠東路北側有幾個道岔要更換，更換時間得拖到6月7日，已向鐵道局反映「目前狀況的確很糟糕」，列車降速通行原訂實施期間至6月7日，經市府與鐵道局、台鐵協商後縮短30日，提前至5月8日結束調整回正常速率，但遠東路平交道至內壢站間西正線（上行），因持續辦理鋼軌更換及北端道岔新設工程，預計至6月7日仍維持慢行、限速40公里。

此外，針對平交道幾個路口的號誌連動，因鐵道局進行切換工程時，拆除號誌連接器，將立即調整，讓秒數能搭配火車通過，現階段火車降速到40公里以下，車輛難以通過平交道的情形本週都很難避免，所幸本週五勞動節放假，下週提高到60公里速限後，壅塞問題才能逐漸紓解。

中壢警分局、交通大隊表示，針對中華路與遠東路、興仁路、精忠街及永福路等重要路口，將加派警力執行交通疏導勤務，協助指揮交通、維持路口淨空，並視車流狀況機動調整疏導作為，以降低壅塞影響。

桃園鐵路地下化內壢站臨時軌道切換工程，讓中壢陷入塞車夢魘，通勤族全堵在平交道前。（議員彭俊豪提供）

桃園鐵路地下化內壢站臨時軌道切換工程，火車採降速通行，影響周邊道路交通。（交通局提供）

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