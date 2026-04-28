議員鄭光宏爭取私校及教職員工午餐免費 黃敏惠：能做的努力做

嘉市將自115學年度起推動公立國中小學童午餐全面免費政策。（嘉市議員鄭光宏提供）

嘉義市將自115學年度起推動公立國中小學童午餐全面免費政策，市議員鄭光宏今天在議會總質詢時，爭取國中私校以及教職員工納入免費午餐行列，更近一步落實「餐桌平權」。對此，市長黃敏惠回應說，市府會進行財政考量，做的到都會努力來做。

鄭光宏說，黃市長在今年兒童節前夕拍板定案，宣布將從115學年度開始實施，預算不足部分，將在今年7月透過追加今年所需7770萬經費辦理，然而此次午餐免費對象僅限公立國中、小學童，未將私立學校以及教職員納入。

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鄭光宏說，希望嘉市能比照北市、新北市、桃園市、台南市等縣市，將私校納入免費範疇，避免因就學形態不同而有差別待遇。此外除隨班導師外，教職員是否納入補助範圍？也應成為未來政策優化的重要討論方向。

鄭光宏指出，學童午餐全面免費實施後，明年起市府將直接負擔每年將近3億預算（包含營養飽育計畫、食材調高經費、三章一Q食材獎勵、補助經濟弱勢及午餐免費差額預算），負擔相當沈重。

他呼籲市府未來在面對通膨壓力時，除了必須維持食材品質及供餐穩定性，後續包含強化監督團膳機制、食材來源管理、營養均衡設計及剩食減量監控措施都要留意，確保政策執行不打折扣。

黃敏惠回應說，市府推動免費午餐，是以照顧孩子為優先考量，但財政條件確實面臨挑戰，市府會進行財政考量，做的到都會努力來做。

嘉市議員鄭光宏（左、站立者）今天針對學童午餐免費政策，質詢市長黃敏惠（右、站立者）。（記者丁偉杰攝）

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