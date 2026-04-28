雲縣兒少保護案件飆高 網路性剝削占7成、青少年成高風險族群

428為全國兒保日，雲林家扶主委陳燦勳與縣長張麗善、議長黃凱等人化身兒保特攻隊，啟動安全守護行動。（記者黃淑莉攝）

根據衛福部統計資料，雲林縣2025年兒少保護及兒少性暴力案件1967件，較2022年增加超過1倍，另全國兒少性剝削案件也有增加趨勢，且有7成是網路犯罪。今（28）日為全國兒保日，雲林家扶主委陳燦勳與縣長張麗善、議長黃凱等人化身兒保特攻隊，啟動安全守護行動。

今天雲林兒保日宣導活動在縣府親民大廳辦理，由雲林家扶透過情境劇結合互動式體驗，將兒少「身體界線」與「同意」觀念轉化為具體的日常行動，讓孩子勇敢說出「原本說不出口的感受」，也讓大人更理解日常生活中的相處分寸與尊重。

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陳燦勳指出，衛福部統計資料，雲林去年兒少保護案件為1967件，相較2022年的852件，3年來翻倍增加，另近3年雲林兒少性剝削案件約40至50件也有增加現象，全國去年就有3000多件。

陳燦勳說，性剝削犯罪型態因網路普及，有7成運用網路犯罪，工具為社群、通訊軟體、雲端儲存空間、網路論壇或部落格，受害年齡層最多為15至未滿18歲占48%，其次是12至14歲占41%，未滿12歲也有11%。

張麗善指出，兒童保護不僅是避免傷害，更重要是讓孩子知道自己的感受，是可以被尊重，大人更應學習傾聽與回應、尊重。

黃凱說，兒少保護需全民共同參與，大人要從日常生活中教育孩子，知道哪些接觸可以、哪些不可以，並勇敢表達自己的意願，大人也要尊重孩子感受。

警察局長黃富村指出，警方將持續透過宣導與執法並行，強化社會安全網，確保兒童在安全環境中成長。

社會處長林文志提醒，除現實生活外，網路世界也潛藏風險，需仰賴家庭、學校與社會共同防範，落實兒少保護工作。

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