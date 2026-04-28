持刀街友出沒校園周邊引關注 竹縣推AI監控打造校園安全防護網

新竹縣日前有1名街友持刀出現在竹北校園附近，在社群引發討論，縣議員林禹佑今天在議會質詢關切此案。（記者廖雪茹攝）

新竹縣日前有1名街友持刀出現在竹北校園附近，在社群引發討論，縣議員林禹佑今天在議會質詢關切此案；縣長楊文科回應，縣府團隊建立橫向聯繫及緊急處理機制，目前正推動「智慧守護之眼系統」，當事件發生時，期將危險降到最低。

林禹佑表示，感謝警察局第一時間到場處置，對持刀街友依違反社維法裁罰，社會處掌握街友動態，教育局進行校園安全的教育訓練等。他強調，校園周邊安全問題，需要警察局、教育局、社會處及數發處等相關單位攜手合作，「預防勝於治療」，如何運用數位監控，並即時通報相關單位，是建置校園安全防護網的重點。

請繼續往下閱讀...

縣長楊文科回應，縣府團隊有完整的橫向聯繫及緊急處理機制，在AI運用方面，數發處目前正推動「智慧守護之眼系統」，可以設定監視器在捕捉到有人持刀或做出危險動作時，透過系統歸納分析找到嫌疑人並通報相關單位，立即進行處理，將危險降到最低。

警察局長林建隆說明，警局平時就與學校相關人員保持聯繫，有突發事件能夠立即處理，且警方原本在上、下學時段及連接校園區域等路段，有編排交整、巡邏勤務，確保學生通學廊道的安全。

教育局長蔡淑貞也指出，在此次案件發生後，縣府已要求學校警衛、保全人員，除注意校園監視系統外，加強校園定點巡邏次數，學校行政同仁也應加強巡堂，家長可擔任志工協助校園巡檢工作，提高巡檢密度，維護校園安全，並加強師生安全意識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法