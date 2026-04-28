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    首頁 > 生活

    美國花生0關稅輸入? 雲林花生農「剉咧等」

    2026/04/28 15:03 記者黃淑莉／雲林報導
    美國花生將0關稅輸入，花生農王進賢憂心衝擊花生價格。（記者黃淑莉攝）

    美國花生將0關稅輸入，花生農王進賢憂心衝擊花生價格。（記者黃淑莉攝）

    美國花生將0關稅輸入，且不受特別防衛措施、關稅內配額等限制，花生種植及產量占全國9成以上的雲林縣花生農得知驚恐說，將衝擊國產花生，大家「剉咧等」；虎尾農會總幹事蔡武吉則強調，政府一定要有配套，做好產地標示及食品安全把關。中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴表示，0關稅後就是美國花生的天下，食品加工廠一定會改用美國花生，可以預期對國產花生及花生農衝擊很大。

    雲林虎尾花生種植面積約1400多公頃，虎尾鎮農會這幾年積極推廣履歷花生，與農民契作200多公頃，且自創「虎霸王」品牌，推出多項花生加工產品，在市場打響口碑及品質。

    虎尾農會總幹事蔡武吉表示，聽到美國花生0關稅輸入台灣，大家都非常驚恐，會對國產花生農衝擊很大，呼籲政府一定要有配套措施。

    另依目前法規花生加工品不用標示原物料來源，蔡武吉指出，希望未來進口的都一定要標示原物料來源，讓消費者能清楚辨識國產或進口，為消費者食安把關。

    60多歲花生農王進賢說，種花生20多年，聽到美國花生0關稅進口，第一個想到就是台灣花生價格要受影響，花生農怎麼辦？要叫農民改種其他作物，數十年來大家都靠種花生在生活，轉作不容易。

    丁明貴表示，美國花生0關稅輸入消息傳出，預估首當其衝就是今年5、6月要採收的花生，價格預計會下跌1至2成。他也強調，相信消費者都愛用國貨，呼籲政府應強制標示原產地，讓消費者能清楚區分美國與國產花生。

    虎尾鎮農會花生加工品堅持品質，每顆花生都用人工挑選。（記者黃淑莉攝）

    虎尾鎮農會花生加工品堅持品質，每顆花生都用人工挑選。（記者黃淑莉攝）

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