正濱國小廚房老舊 基市斥資2000萬元整建完工

基隆市正濱國小廚房老舊，基隆市政府斥資2014萬3627元整建。（圖由基隆市教育處提供）

2026年基隆市長選舉日期逼近，民進黨基隆市長參選人、基隆議長童子瑋關心學生午餐，基隆市政府教育處今天（28日）表示，基隆市政府斥資2014萬3627元整建正濱國小廚房已經完工，全新廚房基礎環境翻新，食安衛生升級，舒適度改善，提供正濱師生更安全美味的營養午餐。

基隆市政府教育處長徐嬿立表示，市府團隊一直重視能將廚房轉型為符合現代化設計，不僅提升食安衛生，更要照顧到廚工的舒適度，避免發生熱衰竭等職安意外，持續編列廚房整建經費，逐校翻新。

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正濱國小廚房為自立廚房，主要供應正濱國小約500位師生用餐，舊有的廚房有漏水、門窗無法密合、部分梁柱裂隙過大、磁磚脫落、壁癌、通風不良等老舊環境問題，設備也都過於老舊，如蒸飯箱蒸氣外洩、設備銹蝕、無裝設冷氣和良好排風導致溫度過高等。

基隆市政府從2024年起補助正濱國小廚房整建經費，歷時半年討論和設計審查會議，2025年暑假施工期約半年，施工項目包含地坪施作、水溝重設、加強磚造結構及整體設備翻新，於今年2月順利完工。

正濱國小營養師郭芊蕙補充，新廚房啟用後，動線和設備有很大的提升，學校還利用下午廚房沒烹煮午餐，帶著學生到廚房進行近距離的食農教育，讓學生認識烹煮設備，讓學生知道廚工阿姨每天很辛苦準備美味午餐，也讓學生主動來研究菜單，實踐語文與食農教育的最佳途徑。

基隆市長謝國樑說，市府團隊重視學校午餐品質及完善相關配套措施，從法規、管理、採購契約、工程改善、人員待遇等面向，皆精細規劃並隨時和學校現場有充分溝通，改善第一線實際的問題。

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