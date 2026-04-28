西濱竹南段將高架化 改善11處平交路口

西濱台61竹南段將改善平交道路口高架化，圖為台61線與苗2平交路口。（記者蔡政珉攝）

台61線西濱快速公路目前仍有不少平交路口，行政院政務委員兼行政院公共工程委員會主任委員陳金德今天前往竹南鎮現勘，公路局指出，平交路口改善工程將透過高架化台61線改善，其中竹南鎮路段11個路口，等待審議通過後即可動工，總經費高達212億7300多萬，工程分成兩標，分別為48、54個月。

陳金德說，台61線是全台最重要的產業快速道路，往北銜接淡江大橋、台北港及桃園國際機場，往南通往台中港與高雄，隨著行政院推動大矽谷計畫，半導體產業重心逐漸由新竹、桃園向苗栗延伸，園區設立後帶動的龐大物流與運輸需求，必須仰賴更完善的交通系統支撐。

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陳金德也提到，苗栗路段仍存在多處平交路口，現勘重點在於第三、四標的基本設計審查，行政院已核定相關預算，第三、四標經費約212億元，能夠做好高架化對苗栗縣發展相當重要。

立委陳超明指出，高架化後將採立體化設計，長程車流在高架層行駛，原本的平交路口則轉化為一般地方道路，形成「上面快、下面慢」的格局，徹底解決地方交通沉痾。

公路局說，西濱平交道路口高架化新北市部分為第一標，新竹市為第二標，竹南段分為第三、四標，後龍鎮為第五標，屬於苗栗縣的後龍第五標已發包改善兩處路口，竹南段第三標共四處路口，第四標有七處路口，工期分別為48、54個月。

政務委員陳金德（持麥克風者）今天赴苗栗現勘台16西濱平交路口改善工程。（記者蔡政珉攝）

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