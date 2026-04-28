北一女前委外人員控違反勞基法 北市勞動局：將依法裁處廠商

台灣勞動派遣產業工會（中）、議員何孟樺（左）陪同北一女前委外人員江女士（右）召開記者會。（記者董冠怡攝）

台灣勞動派遣產業工會今（28）日陪同北一女前委外人員江女士召開記者會，指控校方「假承攬、真雇用」，放任委外廠商（淞美）高薪低報勞保、委外人員經常性加班、連續出勤違反「勞基法」上限，還領不到加班費等多項作法，校方澄清無管理不當情事；勞動局回應，經查廠商未依法給付加班費、給予例假及休息日等，目前在陳述意見階段，後續將裁處。議員何孟樺也提醒市府，應督促校方及廠商還給江女士應有權益，市長蔣萬安不能要企業當好雇主，市府相關單位卻當惡老闆。

勞動局表示，3月接獲民眾申訴後立刻啟動調查，3月18日、4月13日兩度進場實施勞動檢查，經查，該事業單位涉及未依法提供薪資單、未依法給付加班費、未依法給予例假及休息日，以及未依法通知勞工特別休假折算工資等情形，已違反「勞動基準法」第23條第1項、第24條第1項、第36條第1項，以及第38條第5項規定。

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勞動局指出，後續將依法裁處，確保勞工權益不受侵害。依照規定，裁處之前需請要被罰的事業單位陳述意見，因此目前仍在陳述意見階段。

何孟樺說，不論是職場霸凌還苛扣加班費、未將特休年資併計與拒絕給予資遣費等，都是「明目張膽的剝削」，除了替陳情人抱不平，爭取應有權益，也直指此案凸顯兩個問題，其一是公部門充斥這種非典型勞動，機關明明需要人力，卻用約聘僱人力派遣方式維持，一個計劃結束再換下一個計劃，甚至出現將約聘雇轉外包的情形，傷害勞工權益。

何孟樺提到，既然是常態性業務，就要有常態的聘僱，而非透過「短約長聘」的方式，只享受雇主的權益，卻不承擔雇主的責任，質疑公部門要節省成本，實際上卻建立在對外包人員的剝削上，蔣萬安大力宣傳「育兒減工時」，呈現重視勞工家庭，可是在市府相關單位、機關、學校，看到的卻是對基層「丟包超工時」，非常奇怪。

另一是因應教師荒，目前都在推行「行政減量」，但即便庶務減量也不可能無人來做，為此增聘的人力，其勞動權益是否能有基本保障，是不是會像江女士遇到的狀況一樣，從教務處、總務處到外包公司都是她的「老闆」，不需要她時就把人丟包，教育局、勞動局應確實督導而非放任。

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