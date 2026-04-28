五專完全免試入學單獨招生4785名額 擴大納入護理科

今年五專完全免試入學單獨招生開出4785名額。圖為招生考試情境。（記者楊綿傑攝）

115學年度五專完全免試入學單獨招生起跑！技專校院招生委員會聯合會指出，今年參與學校共計33校、162科（組）、4785個招生名額，招生不分就學區，招收對象限為國中應屆畢業生，同時也擴大招生規模納入「護理科」計1473個招生名額。

技專校院招生委員會聯合會指出，115學年度五專完全免試入學單獨招生報名採集體報名方式，於今起至5月4日辦理，不採計國中教育會考成績，免試生限選擇1所招生學校及1個科（組）作報名。

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技專校院招生委員會聯合會說明，115學年度五專完全免試入學單獨招生採計免試生於國中就學期間之「多元學習表現服務學習」、「均衡學習」、「其他」比序積分等項目作為「總積分」。

技專校院招生委員會聯合會總召單位特別強調，五專授課均為大學師資，並提供學生學習專業技能的最佳環境，著重培養學生一技之長，畢業即就業。就讀五專前3年除免學費的優惠外，針對畢業後有就業意願的學生，更可搭配教育部五專職場展翅計畫，五專後2年的學雜費也全免。

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