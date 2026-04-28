南投焚化爐環評會爆衝突 警否認強制力致傷

南投焚化爐27日召開環評會，時代力量發言人鄭宇焱遭警方架離。（警方提供）

針對南投縣名間焚化爐27日召開環評範疇界定會議時，時代力量發言人鄭宇焱遭警方架離時摔倒受傷，南投警分局今（28日）表示，鄭某當時作勢衝向主席台，影響會議秩序及現場人員安全，警方以圈圍方式引導其返回民眾區域，過程中鄭某推開員警自行衝撞一旁座位區並倒地翻滾，警方並無推擠或不當使用強制力情事。

南投警分局公布錄影畫面指出，鄭姓民眾當時先於辦公桌上激動叫囂，經員警多次勸導仍逕自翻越桌面進入環評委員席區，作勢衝向主席台，已明顯影響會議秩序及現場人員安全。鑑於鄭某4月2日會議時，也有翻越桌面至委員區拉掀主席桌桌巾及作勢衝撞他人等脫序行為，警方考量現場狀況具即時危害性，依「警察職權行使法」第28條規定，以圈圍方式引導其返回民眾區域，過程中並無推擠或不當使用強制力情事。

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警方指出，至於鄭某指稱因而受傷，係其於圈圍過程中推開員警自行衝撞一旁座位區摔倒翻滾，非員警推擠所致。現場員警見其倒地，隨即通報119請求救護支援，惟鄭某表示沒有就醫需求，並逕行起身返回民眾區與在場人士交談，現場未見有明顯傷勢，全程均有蒐證影像可供查證。

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