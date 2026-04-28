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    首頁 > 生活

    台南51連假 生態體驗、音樂展演、市集與特展攻略

    2026/04/28 14:26 記者王姝琇／台南報導
    螢光花泉季民眾前往龜丹溫泉體驗池泡湯。（台南市政府提供）

    螢光花泉季民眾前往龜丹溫泉體驗池泡湯。（台南市政府提供）

    迎接五一連假，南市府推出一系列精彩多元的活動，從自然生態、音樂展演到特色市集應有盡有，觀旅局長林國華推薦，以深度體驗方式安排行程，走訪景點、參與活動，感受台南細膩多元的文化風貌與生活景致。

    現正進行的2026螢光花泉季，可走訪楠西，白天於梅嶺風景區健行踏青、賞桐花，品嚐薑黃雞、梅子雞等在地料理，另外可前往龜丹溫泉區泡湯享受放鬆與舒適，傍晚再登上梅嶺伍龍步道欣賞螢火蟲飛舞，沉浸靜謐山林之中，感受生態之美。

    台南運河百年戶外音樂祭5/1-5/2在環河街廣八廣場及河樂廣場西側登場，邀玖壹壹等多位歌手及樂團熱力開唱。另在國平路與慶平路口運河沿岸設有「大員盛場市集」，入夜後民眾可漫步於安平運河畔，或搭乘遊船，欣賞絢麗的燈光藝術裝置。

    此外，台南五月音樂季將於5/1-5/3連續3天登場，集結39組樂團輪番在虎頭埤探索露營區演出；官田遊客中心即起至5/3舉辦2026西拉雅森活節，有毛孩運動會、草原音樂祭、市集與DIY手作體驗；爬蟲特寵展於5/1-5/3在大台南會展中心展出。

    台南五月音樂季集結39組樂團輪番在虎頭埤演出。（台南市政府提供）

    台南五月音樂季集結39組樂團輪番在虎頭埤演出。（台南市政府提供）

    安平運河祭出燈光藝術《光流百年》。（台南市政府提供）

    安平運河祭出燈光藝術《光流百年》。（台南市政府提供）

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