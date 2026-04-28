台灣土豆迎戰美國花生 學者建議加強原料產地標示

台灣花生新鮮且碳足跡短。（資料照）

雖台美ART尚未生效，但美國花生未來將可零關稅輸入，因美國花生價格僅國產3成，外界擔憂恐衝擊國產花生，學者表示，國產花生品質好，鮮食無可取代，但也指出進口花生都是加工用途，認為未來花生醬等原料應加強產地標示，讓消費者更能識別原料產地。

隨台美簽訂ART，美國花生將零關稅輸入，目前進口的美國花生都是去殼後的調味加工用花生，每公斤進口到港價約47元，還要再另外加上25%關稅，還有每公斤26.86元的權利金，我國將花生列為敏感作物，因此若花生總體進口量超過1.1萬噸後，就會啟動特別防衛措施，另再加33%關稅；目前我國花生主要自印度、阿根廷、巴西進口，各佔總體進口量42%、22%、10%，美國花生佔總體進口量約1%，我國開放進口花生的時間僅8個月。

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中興大學應用經濟學系教授黃炳文表示，農產品開放在全球趨勢下已勢不可擋，花生通常都是在中南部沿海地帶栽種，該品項農民通常年紀較大，但近年也有新血加入，過去國內是透過關稅內配額與特別防衛措施保護國內花生農，但隨市場開放，認為應更著重在花生鮮食市場的開發，並更做好產地標示。

黃炳文進一步指出，因國內法規規定，若原料經過一定程度加工製作為食品後，產地就可標示為台灣，目前進口花生都是做加工使用，若用進口花生在國內製作為花生醬，該瓶花生醬產地同樣可標台灣，但消費者應有知的權益，未來這類產品應有明確原料標示，讓想買原料為國產花生食品的消費者可清楚選擇。

黃炳文也建議，應協助花生相關農民團體生產轉型，也要加強集團產區並輔導收購，他認為國產花生仍有競爭力，主要是因為在尚未實施ART前，國內就自印度、阿根廷、巴西等地進口花生，其中印度花生價格最便宜，但仍無法取代國產花生市佔率。

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