美國花生零關稅 張麗善：犧牲農民權益等同滅農

雲林虎尾農會花生加工嚴選花生品質，除機械初篩，還有人工挑選。（記者黃淑莉攝）

美國花生將零關稅輸入，消息傳出在雲林引起恐慌，雲林縣長張麗善今（28）日受訪指出，零關稅對花生農衝擊非常大，對於農業部次長胡忠一說要輔導農民轉作創造額外競爭力，她沉痛說，「他是內行人說外行話」，國家犧牲了農民的權益，等於就是滅農。

張麗善表示，針對美國花生進口台灣，不只是零關稅，甚至是整個防衛障礙都沒了，雲林花生種植面積占全國9成以上，雲林的花生品質很好，無論是帶殼或是加工，這樣的政策對花生農衝擊非常大，對花生農是非常不公平。

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針對胡忠一表示，要輔導部分花生農轉作外銷需求旺盛且目前產量不足的甘藷與毛豆，張麗善說，胡次長是從農糧署上來，非常了解整個農業生產過程及農民的辛苦，一個政策都不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，應該要從長計畫如何產銷平衡，絕對不要輕易說要轉作，不然到時候這邊問題解決了，另一邊又產生另一個問題。

另外進口的、國產的，消費者能分辨嗎？張麗善說，沒有做產地標示，許多消費者看價格，外觀看起來大顆的，就購買了，要如何保護國內農民。

張麗善強調，在中央與美國關稅談判時，她就一直呼籲不能犠牲農民的權益，也不能犧牲農產品的優勢，要保障台灣農民能永續在台灣立足，為台灣的糧食安全盡一份心力，現在農業的生產環境，農產品的收入已受到很嚴重衝擊，國家又犧牲農民的權益，等於就是滅農，叫農民不要繼續種下去，農民可以改行嗎？農民可以做什麼？這些都要從長計議。

雲林縣長張麗善指出，美國花生0關稅輸入，嚴重衝擊國內花生農，犧牲農民權益等同滅農。（記者黃淑莉攝）

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