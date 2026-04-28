數位外交助友邦打造智慧診所 北醫大打造平台成功導入史瓦帝尼

台灣智慧醫療正式落地史瓦帝尼，外交部長林佳龍（左四）與史國衛生部長Mduduzi Matsebula（右四）等產官學界代表，共同見證TAIP-X系統啟用。（北醫大提供）

展現台灣醫療與數位科技整合輸出的實力！由台北醫學大學打造的TAIP-X智慧醫療平台，近期成功導入非洲友邦史瓦帝尼 Manzini Government Hospital，門診資訊系統正式上線，讓過去仰賴紙本與人工流程的醫療服務，轉型為數位化、系統化的智慧診所。校方表示，未來將持續深化國際合作，推動台灣智慧醫療在全球發揮更大影響力。

北醫附醫自2009年起派遣醫療團駐點史瓦帝尼，至今已邁入第18年。過去，當地醫院多以紙本病歷作業，病歷調閱不易，病人常需在不同診間與檢查單位間反覆往返；即使後來導入電子病歷，醫護人員在資源有限的環境中，往往同時承擔診療與行政工作，醫療效率與風險控管面臨挑戰。

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北醫大數位創發中心指出，智慧診所不只是把紙本流程電腦化，或單純整合掛號、看診、批價與領藥，而是真正整合病人的就醫流程。以門診為例，走進候診區，牆面上的智慧顯示螢幕即時更新，看診號碼、診間進度與藥局領藥資訊一目了然，就診、動線也井然有序；診間內，醫師透過電腦快速調閱病歷、開立醫囑，診療資訊即時同步；在藥局，系統自動產出處方與用藥說明，並搭配圖像化標示，協助病人清楚理解服藥方式。

北醫大校長吳麥斯表示，「這不只是資訊系統，而是一套可以在不同國家落地的醫療模式」。平台帶來3項改變，首先，病人從生理量測到看診資料皆可自動帶入系統，減少重複填寫並降低人為錯誤；其次，資料可在不同單位間即時共享，醫護人員依權限使用，操作皆有紀錄；最後，原本分散且仰賴人工串接的掛號、報到、看診到領藥流程，整合後讓病人就醫更順暢、等待時間縮短，減輕醫護行政負擔，能更專心照顧病人，並透過即時數據掌握門診運作與病人結構，提升醫療效率。

而根據今年3月23日至4月17日試營運期間統計，系統已支援352人次門診服務，其中94.3%為當地民眾，顯示系統已順利融入當地醫療服務體系，成為日常運作的一部分。此外，系統採用「雙國識別設計」，象徵2國的長期夥伴關係，讓科技不只是工具，更成為合作的語言，更是實踐「數位共榮」的具體行動。

校方表示，系統同時導入多重網路機制，即使在基礎建設較為有限的環境中，仍能維持系統穩定運作，確保醫療服務不中斷。未來也將進一步導入AI人工智慧應用，包括用藥安全提醒、影像判讀輔助、慢性病追蹤管理及傳染病監測等，讓醫療服務從流程優化，邁向智慧決策。

北醫團隊導覽TAIP-X智慧醫療系統，展示「智慧藥局」與門診整合應用，優化就醫流程、提升看診效率。（北醫大提供）

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