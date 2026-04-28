過平交道等等等！桃園內壢交通黑暗期來了 上班族崩潰：等7班火車過不了平交道

桃園內壢交通黑暗期來了，有上班族崩潰等了7班火車過不了平交道。（記者李容萍攝）

交通部鐵道局、台鐵公司推動台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，於25日深夜展開內壢段臨時軌路線切換工程，歷經整夜施工，於26日清晨6時20分完成，切換後，車站原有2座月台暫時調整為1座島式月台，供南下北上列車共用，這2天省道中華路等周邊道路比平常更塞，民眾哀嚎「內壢交通黑暗期來了」，光是想跨過平交道就要等15至20分鐘，有人還等了7班火車還過不了平交道。

桃園市議員魏筠表示，內壢站施工大塞車，讓市民朋友抱怨連連，市府與鐵道局應提出更積極作為，這兩三天來，服務處接獲大量中壢市民反映，內壢站因鐵道局施工導致周邊交通嚴重壅塞，甚至已有民眾指出，壅塞情形已擴大影響至普忠路、新中北路及中山東路，對通勤與日常生活造成明顯衝擊，市民每天面對的是實際的塞車與時間成本，她會持續監督市府與鐵道局的應對作為，要求提出更明確的改善期程與具體措施。

請繼續往下閱讀...

魏筠說，她已第一時間向市府及鐵道局反映，要求雙方務必強化橫向聯繫，不能各自為政，包括應立即檢討並採取更積極的交通疏導措施，例如加強號誌控管、增派交通指揮人力，務必要讓目前交通打結的情況獲得有效改善。

市府回應，目前鐵道局採分階段施工，前3至4週影響最為顯著，整體交通衝擊恐需至6月才會逐步緩解，所掌握的施工及營運影響如下：內壢站以南，第一週列車降速至40公里、第二週60公里，第三週起恢復正常速度；內壢站以北，興仁及遠東平交道將持續限速40公里，預計至6月7日；遠東平交道北側多處道岔進行更換工程，預計至6月7日完成，須維持低速行駛。

中壢警分局與交通警察大隊針對中華路與遠東路、興仁路、精忠街及永福路等重要路口，加派警力執行交通疏導勤務，每日出動30名警力次及20名義交次協助指揮交通、維持路口淨空，並視車流狀況機動調整疏導作為，以降低壅塞影響。另將即時透過友桃交訊網發布改道資訊，並結合警廣及CMS即時提供路況訊息，提醒用路人提前因應。

桃園內壢交通黑暗期來了，有上班族崩潰等了7班火車過不了平交道。（記者李容萍攝）

桃園內壢交通黑暗期來了，有上班族崩潰等了7班火車過不了平交道。（記者李容萍攝）

桃園內壢交通黑暗期來了，有上班族崩潰等了7班火車過不了平交道。（取材臉書粉專內壢大小事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法