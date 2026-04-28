雨後更嬌艷 阿里山慈雲寺多花紫藤宛若紫色花瀑

阿里山慈雲寺多花紫藤雨後更加漂亮。（圖由黃源明提供）

阿里山慈雲寺多花紫藤上個星期進入滿開階段，但隨即迎來鋒面帶來的風雨，根據中央氣象署每日雨量統計，阿里山測站4月24日雨量19毫米、25日雨量增至36.5毫米，這樣的降雨量，不禁令人擔心多花紫藤受到風雨摧殘，不過雨後的多花紫藤更加嬌艷，壯觀的超長花序好像紫藤花瀑。

「阿里山達人」黃源明指出，4月27日回到慈雲寺現場，遠遠就感受到遊客的讚嘆聲「太美了！好壯觀！好像紫藤瀑布」。 走進慈雲寺真的看不出來受到大雨的影響，花況依舊持續美麗、壯觀。

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黃源明表示，來到慈雲寺，如果沒有從圓形拱門進入，有可能路過卻錯過多花紫藤的美景。現場賞花的遊客，有很多還是外國朋友，即便阿里山花季早已結束，但看到多花紫藤這樣的滿開花況，也會驚喜萬分。

黃源明說，慈雲寺的多花紫藤搭配阿里山的檜木建築，這樣的畫面最值得推薦；木牌上非常有意境的詩詞（啟窗日日對青山，山色青青不改顏，……），呼應周遭的紫藤花也是一絕；換成錄影模式，輕輕搖動風鈴，悠揚樂音結合多花紫藤如音符般的花瓣，沒想到這樣的花紫藤也能「動靜皆美」。

黃源明強調，不確定這樣的滿開花況可以持續多久，畢竟接下來的氣象預報還是會降雨，挺過上一波的雨勢，就不曉得下一波的影響會多大，可以肯定的是，現場真的有一日遊的有心人，專程上山只為了滿開不能錯過的多花紫藤。

阿里山慈雲寺多花紫藤壯觀如同瀑布。（圖由黃源明提供）

阿里山慈雲寺多花紫藤壯觀如花瀑畫面。（圖由黃源明提供）

阿里山慈雲寺多花紫藤與拱門相映成趣。（圖由黃源明提供）

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