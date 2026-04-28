為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雨後更嬌艷 阿里山慈雲寺多花紫藤宛若紫色花瀑

    2026/04/28 14:18 記者蔡宗勳／嘉義報導
    阿里山慈雲寺多花紫藤雨後更加漂亮。（圖由黃源明提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤雨後更加漂亮。（圖由黃源明提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤上個星期進入滿開階段，但隨即迎來鋒面帶來的風雨，根據中央氣象署每日雨量統計，阿里山測站4月24日雨量19毫米、25日雨量增至36.5毫米，這樣的降雨量，不禁令人擔心多花紫藤受到風雨摧殘，不過雨後的多花紫藤更加嬌艷，壯觀的超長花序好像紫藤花瀑。

    「阿里山達人」黃源明指出，4月27日回到慈雲寺現場，遠遠就感受到遊客的讚嘆聲「太美了！好壯觀！好像紫藤瀑布」。 走進慈雲寺真的看不出來受到大雨的影響，花況依舊持續美麗、壯觀。

    黃源明表示，來到慈雲寺，如果沒有從圓形拱門進入，有可能路過卻錯過多花紫藤的美景。現場賞花的遊客，有很多還是外國朋友，即便阿里山花季早已結束，但看到多花紫藤這樣的滿開花況，也會驚喜萬分。

    黃源明說，慈雲寺的多花紫藤搭配阿里山的檜木建築，這樣的畫面最值得推薦；木牌上非常有意境的詩詞（啟窗日日對青山，山色青青不改顏，……），呼應周遭的紫藤花也是一絕；換成錄影模式，輕輕搖動風鈴，悠揚樂音結合多花紫藤如音符般的花瓣，沒想到這樣的花紫藤也能「動靜皆美」。

    黃源明強調，不確定這樣的滿開花況可以持續多久，畢竟接下來的氣象預報還是會降雨，挺過上一波的雨勢，就不曉得下一波的影響會多大，可以肯定的是，現場真的有一日遊的有心人，專程上山只為了滿開不能錯過的多花紫藤。

    阿里山慈雲寺多花紫藤壯觀如同瀑布。（圖由黃源明提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤壯觀如同瀑布。（圖由黃源明提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤壯觀如花瀑畫面。（圖由黃源明提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤壯觀如花瀑畫面。（圖由黃源明提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤與拱門相映成趣。（圖由黃源明提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤與拱門相映成趣。（圖由黃源明提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播