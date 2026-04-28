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    首頁 > 生活

    屏東勞工、農漁民 買水冷扇、風扇衣最高補助15000元

    2026/04/28 14:57 記者葉永騫／屏東報導
    買風扇衣等「勞工降溫神器」，縣府給予補助。（記者葉永騫攝）

    買風扇衣等「勞工降溫神器」，縣府給予補助。（記者葉永騫攝）

    屏東縣長周春米今日宣布買「勞工降溫神器」，縣府給予補助，周春米在參加「屏東縣職業安全衛生家族」聯合成立大會時表示，屏東天氣很熱，戶外工作容易發生熱衰竭與中暑風險，今年縣府特別編列380萬元補助勞工、農漁民朋友購買水冷扇、風扇衣及水冷服時都有補助，最高15000元。

    周春米表示，屏東的天氣很熱，今年度推出「勞工降溫神器」補助，針對100人以下微型企業、自營作業者、無一定雇主勞工（投保於工會）及農漁民，提供購買水冷扇、風扇衣及水冷服，以提升工作者作業安全，補助以實際購置單價之80%為上限，水冷扇最高補助1萬5000元、風扇衣3000元、水冷服2000元，公司風扇衣最高補助3萬元，期望透過「勞工降溫神器」的協助，讓大家在戶外工作，能多一份清涼，少一份危險。

    周春米也授證給第一個公部門加入安衛家族的屏東市公所清潔隊，表揚年度職業安全衛生推動績效優異之家族成員，計有台灣本田汽車、長興材料、中鋼碳素化學、海尼根台灣公司、大茂食品及民眾醫院等，相關計畫及申請表件可洽縣府勞動暨青年發展處網站，或洽詢專線08-7558048轉320、322陳小姐。

    買各種「勞工降溫神器」，縣府給予補助。（記者葉永騫攝）

    買各種「勞工降溫神器」，縣府給予補助。（記者葉永騫攝）

    世界安全衛生日，縣府幫忙勞工、農漁民在戶外有更好的工作環境。（記者葉永騫攝）

    世界安全衛生日，縣府幫忙勞工、農漁民在戶外有更好的工作環境。（記者葉永騫攝）

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