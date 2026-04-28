2026高雄客家悅讀節 5/3黃埔客站登場

2026客家悅讀節5/3將于黃埔客站登場。 （客委會提供）

2026客家悅讀節5月3日將在鳳山區黃埔客站登場，規劃有文學講座、尋味活動與新書分享，邀請喜愛飲食文化與深度旅遊的民眾踴躍參加。

客家悅讀節由高市客委會指導，財團法人高雄市客家文化事務基金會主辦，今年主題為「用文學尋味右堆」，五月三日在鳳山「黃埔客站」登場。

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高市客委會主委楊瑞霞表示，透過客家悅讀節串聯高雄在地獨立書店的推廣，「用文學尋味右堆」系列活動由「日閱書局」執行，讓大家看見高雄右堆聚落從產地到餐桌的豐富底蘊，實踐支持獨立書店與在地小農，「以走尋味、以閱入味」的文化行動。

五月三日活動當天將由尋味右堆共同作者、日閱書局創辦人朱珮甄主持，邀請高市客家文化基金會副執行長蔡幸娥、美濃南頭河麻油行第三代吳政賢，及地方創生領路人周志承深度對談基金會長達4年來的客庄田調成果。

此外，為期4個月的系列活動同步啟動，6至7月將前往美濃、杉林、甲仙、六龜展開料理植物與山茶的走讀行程，後續更規劃蕭秀琴、吳鳴等名家座談。

客家悅讀節系列活動皆採事先報名制，名額有限，歡迎喜愛飲食文化與深度旅遊的民眾踴躍參加，活動資訊可洽高市客家文化事務基金會。

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