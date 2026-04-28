前委外人員控假承攬真僱用、超時工作 北一女：非編制內員工也無不當管理

北一女前委外人員江女士（右）今於台灣勞動派遣產業工會（中）、議員何孟樺（左）陪同下召開記者會。（記者董冠怡攝）

北一女前委外人員江女士今（28）於台灣勞動派遣產業工會、議員何孟樺陪同下召開「北一女委外人員1天工作14小時、連續出勤12天沒加班費，因職場壓力罹患憂鬱症被逼退」記者會，控訴校方「假承攬、真僱用」，將校內職工業務委外，長期放任廠商高薪低報勞保、經常性加班、領不到加班費和假日出勤工資，也未落實特休年資併計等規定。北一女發布聲明回應，她是外包人力廠商派駐作業，而非自行雇用的職工，學校也無不當管理情事

北一女表示，江女士並非學校編制內員工，也非校方自行雇用的職工，實為外包人力廠商派駐本校工作。有關她在職期間工作情形，如有反映工作負荷，均透過契約廠商協調處理，適度調整工作內容，持續關懷工作適應狀況，不斷減輕其清潔等勞務工作。

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北一女指出，江女士在職期間如有加班需求，應事先報外包公司同意，如未報備外包公司核准而自行打卡加班，學校也協調外包公司同意其加班補休。當學校遇有專案事務，如國中教育會考、科學班甄選入學需要職工協助，皆由校方另提供當日專案工作費用。

北一女回應，涉及勞動條件、保險投保及薪資給付等事項，學校均要求廠商須確實遵循相關勞動法令及契約規範，強調江女士2020年4月9日起以委外職工身分在校工作期間，各處室同仁皆盡力協助與通融，並無不當管理情事。

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