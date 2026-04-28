成大論壇蔡英文談「韌性」 師生搶聽

成功廳場外演講大型活動看板。（記者洪瑞琴攝）

前總統蔡英文今（28）日應國立成功大學畢聯會邀請，以「韌性」為題進行演講，與師生分享人生關鍵抉擇與面對挑戰的經驗與思考。

畢業季將至，不少學生正面臨升學、就業與人生方向選擇等多重課題，在壓力與不確定性之間尋找出口。因此，「Who成何論壇」特別以「韌性」為核心主題，邀請蔡英文從個人歷練與公共經驗出發，分享如何在變動環境中調整心態、穩定節奏，並持續向前。

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講座報名反應熱烈，名額一開放即迅速額滿，原規劃僅開放600席，並以應屆畢業生優先，仍供不應求，主辦單位隨後再加開300個名額，開放教職員工報名，依舊迅速額滿，顯示活動高度關注。

由於現場座位有限且維安與場地安排考量，活動未開放媒體入場採訪，部分未報名成功的校內員工亦無法進入會場而感到失望。會場外則設置大型活動看板，據了解，由蔡英文提供照片素材，由學生主辦團隊進行設計與後製，整體風格年輕且具視覺張力。

有「英粉」在蔡英文臉書社群平台發文互動經驗，表示自己孩子曾在年幼時與蔡英文合影，如今進入成功大學就讀，這次能夠成功報名入場聽講，感到格外珍惜，也讓活動增添溫度。

演講內容主要聚焦3大面向，包括在高度國際關注與壓力情境下，如何維持冷靜與專注；面對外界質疑與挑戰時，如何承受壓力並在理性與同理之間做出平衡決策；如何在不斷解決問題與應對挑戰的過程中，逐步釐清自身方向，找到屬於個人的志向與使命（calling）。

前總統蔡英文今日到成大開講。（記者洪瑞琴攝）

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