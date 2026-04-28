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    靈感源自米開朗基羅《創世紀》 仁壽宮意象牆蕭美琴「8字」鼓勵

    2026/04/28 13:51 記者吳俊鋒／台南報導
    仁壽宮的意象牆全新完工，副總統蕭美琴見證。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮的意象牆全新完工，副總統蕭美琴見證。（記者吳俊鋒攝）

    昔日台南東門城外三大廟之一的仁壽宮，結合當地新豐高中師生團隊，透過雷雕技術，打造意象牆「傳承．共融．比肩同行」，靈感源於歐洲文藝復興巨匠「米開朗基羅」的鉅作《創世紀》，副總統蕭美琴專程見證，簽名、鼓勵學子們。

    蕭美琴對於學子們的用心、創意，相當推崇，在形象牆簽名後，更寫下「在這裏看見台灣♡」8個字的感動字句，引起矚目。

    蕭美琴今天出席國科會在沙崙「主權AI-全光網路智慧城市應用發布」活動後，轉往地方知名的信仰中心仁壽宮參拜，鄉親們熱情歡迎，開心合影。仁壽宮主委張鈴宏邀請蕭美琴見證全新創作的意象牆，由鄰近的新豐高中廣告設計學程師生團隊一起打造，從構思到完成，歷時5個月。

    張鈴宏提到，意象牆取自聖經繪畫中2人的手部動作，做為發想題材，延伸出傳承、創造、注入活力，也代表多元共融的新未來風景。構圖設計除了仁壽宮之外，也有歸仁教會，並畫出人、牛、鷹、獅子等4大元素，展現信仰融合的一面。

    另外，古早的五分車、最新的高速鐵路，以及釋迦、土豆、鳳梨、竹筍、花卉等地方特產，還有傳統工業與先進科技，都是創作元素。

    仁壽宮的意象牆全新完工，副總統蕭美琴簽名，並留下感動的字句。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮的意象牆全新完工，副總統蕭美琴簽名，並留下感動的字句。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮的意象牆全新完工，副總統蕭美琴應邀見證，聽取創作說明。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮的意象牆全新完工，副總統蕭美琴應邀見證，聽取創作說明。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮與新豐高中師生團隊合作打造意象牆，靈感來自「米開朗基羅」的鉅作《創世紀》。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮與新豐高中師生團隊合作打造意象牆，靈感來自「米開朗基羅」的鉅作《創世紀》。（記者吳俊鋒攝）

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