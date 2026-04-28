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    首頁 > 生活

    存多少政府補多少 嘉義縣弱勢兒少帳戶穩定繳存還有獎勵物資

    2026/04/28 13:50 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣社會局推動兒少教育發展帳戶。（嘉義縣社會局提供）

    嘉義縣社會局推動兒少教育發展帳戶。（嘉義縣社會局提供）

    為協助經濟弱勢家庭子女累積未來發展資本，嘉義縣社會局推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，鼓勵弱勢家庭養成儲蓄習慣，家戶存多少，政府按照金額等額提撥至帳戶內，每戶每年最高可存15000元，社會局還結合民間資源與嘉義縣物資銀行，推出穩定繳存獎勵措施，今天起針對去年穩定繳存家戶陸續發放獎勵物資，善心人士粘小姐更捐贈物資運輸車，將民生用品配送至各鄉鎮市公所，方便民眾就近領取。

    社會局長張翠瑤表示，縣內符合兒少教育發展帳戶申請資格者計有735人，開戶率逾8成，為鼓勵符合資格家庭開戶並持續儲蓄，縣府提供多元獎勵措施，如半年穩定繳存者可獲500點物資點數，全年穩定繳存者加發500元全家禮券，民眾可至嘉義縣物資銀行各分站兌換生活必需品，若不便前往，將以物資箱配送至各鄉鎮市公所，讓民眾就近領取。

    張翠瑤說，帳戶穩定繳存獎勵人數逐年成長，從2021年207人，至去年已達509人，家庭儲蓄意願明顯提升；符合兒少發展帳戶資格家庭每月可依能力提撥500元、1000元或1250元，家戶存多少，政府就按照金額等額提撥至帳戶內，每戶每年最高可存15000元，18年最高可累積約54萬，可作為子女未來就學或就業的重要基金。

    嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，協會配合社會局推動兒少發展帳戶，今年509位符合資格民眾其中317人選擇至物資銀行據點領取，其餘192人的物資由運輸車配送至全縣18鄉鎮市公所；物資箱包含民生用品及孩童喜愛食品，未來將持續結合社會資源，讓參與兒少教育發展帳戶的家庭在兼顧生活所需時，也能為子女累積未來發展資本。

    縣府社會局表示，感謝2022年起九華山地藏庵、臺灣集中保管結算所股份有限公司、鎵興國際公司及中華安歲太子慈善功德會等民間單位積極投入資源，支持嘉義縣脫貧方案，提供生活扶助及物資（含禮券），提升開戶率與存款穩定度。

    嘉義縣社會局將民生用品配送至各鄉鎮市公所，方便民眾就近領取。（嘉義縣社會局提供）

    嘉義縣社會局將民生用品配送至各鄉鎮市公所，方便民眾就近領取。（嘉義縣社會局提供）

    物資箱包含民生用品及孩童喜愛食品。（嘉義縣社會局提供）

    物資箱包含民生用品及孩童喜愛食品。（嘉義縣社會局提供）

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