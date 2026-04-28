北一女被控職場霸凌管理不當 前委外人員泣訴薪水減但工作量大增

江女士邊說邊哭。（記者董冠怡攝）

台灣勞動派遣產業工會今（28）日陪同北一女前委外人員江女士召開記者會，指控校方「假承攬、真雇用」，年約五旬單親撫養身心障礙孩子的江女士泣訴，薪水大減但工作量卻不減反增，最長單日工作14小時、連續出勤12天，還遭言語霸凌、放任廠商高薪低報勞保。

校方稱無不當管理 勞動局認廠商違法

北一女回應，她是外包人力廠商派駐作業，而非自行雇用的職工，學校也無不當管理情事。勞動局說，經查廠商（淞美）未依法提供薪資單、給付加班費等，已違反勞基法，將依法裁處。

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議員何孟樺質疑，市長蔣萬安大力宣傳「育兒減工時」，但是市府機關學校做的卻是「丟包超工時」，呼籲市府正視人力外包衍生的弊病。

派遣工會副秘書長鄭中睿表示，江女士2019年10月1日起至去年12月31日，在北一女服務，一開始北一女以專案助理的職務雇用，月薪3萬4000元，由教務處管理，負責油印全校學科講義、段考考卷及各處室會議相關資料；因原職務所屬計劃結束，2024年4月1日轉成委外人員，委外期間歷經3任廠商，但均未經過面試招募程序，得標廠商也未派人督導業務，而是由北一女交辦工作事項，質疑校方「假承攬、真雇用」。

鄭中睿指出，委外後江女士薪水從3萬4000元減至2萬6000元，可是工作量卻不減反增，除了原本的油印工作，還加上各處室公文遞送、辦公環境整理、垃圾清運和廚餘回收、支援寒／暑假女廁清潔、支援教務處辦理各項事務、協助場地佈置／器材搬運並支援全校活動，以及包含消防設備、避難設施等安全檢查維護、其他臨時交辦工作等，並由教務處、總務處共管，非常誇張，身心受創。

另外，工會補充，北一女還告訴江女士，校方與淞美的契約裡，沒有「特休年資併計」約定，並利用與廠商標案到期的機會，要求廠商不續聘該名勞工執行新一期標案，淞美起先有依法做資遣通報，並於2025年12月31日（勞動契約終止當日）開立非自願離職證明，同日退保勞保。江女士今年1月間申請失業給付，才知淞美1月13日撤銷資遣通報，無法領取，廠商也拒絕給付資遣費。

江女士泣不成聲地說，因為單親撫養身心障礙的小孩，擔心離開中斷收入，只能忍耐不敢發聲。舉凡大、小考試油印作業都由她一人負責，光是大考期間，就須在3至4天內趕印多達16萬張，同時不能有任何瑕疵、出錯，機器有問題還得自行處理，期間還會被叫去打掃、巡檢，被迫加班到晚上10點，才能完成工作。

她另提到，工作包山包海之外，還常被冷嘲熱諷「這些機器都會自動印好，阿貓阿狗都會印」，令人倍感無力與挫折。由於沒有固定休息與用餐時間，長期處在高壓、焦慮緊張下，孤立無援，身心狀況逐漸出問題，經常胃痛、腹瀉、油印空間通風不良致粉塵過敏、頭暈、失眠、自體免疫失調甚至診斷罹患憂鬱症。

江女士表示，去年12月9日校方曾以她情緒失控、有輕生之餘為由，讓學校高階主管帶隊至油印室堵人，揚言將其強制送醫，為了逃離威脅便躲進廁所，過程中還聽到有人說「不能讓你死在北一女，會玷污北一女」，悲憤萬分，不解為何一直以來盡心盡力、認真負責，竟會受到如此不公對待，也開始害怕面對人群，不曉得還有沒有勇氣找到下一份工作、養家活口。

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